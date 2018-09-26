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Honda представили обновленный седан Civiс

Компания Honda представила обновленную модель Civic, на текущий момент доступную для покупки в Северной Америке. Помимо нового дизайна, автомобиль получил множество изменений в системе мультимедиа.

Honda представили обновленный седан Civiс


Бампера автомобиля стали более выразительными, сменилось оформление оптики, появились новые хромированные детали, которые эффектно подчеркивают изгибы корпуса. Мультимедийная система автомобиля также стала более современной в плане графики и функционала, было повышено звукопоглощение некоторых поверхностей. Новая система безопасности также порадует автолюбителей. Стоит также отметить автоматическую корректировку дальнего света, принцип работы которой, впрочем, широкой аудитории неизвестен. Комфортабельность автомобиля соответствует премиум-классу по целому ряду параметров.

Впрочем, двигатель модели, как утверждают источники, остался без изменений. Текущая мощность двигателя в 160 или 170 л.с., при объеме в 1,5 и 2 литра соответственно, с учетом системы турбо, является более чем достаточной для данной машины.


 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:22

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