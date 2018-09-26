Honda представили обновленный седан Civiс

Бампера автомобиля стали более выразительными, сменилось оформление оптики, появились новые хромированные детали, которые эффектно подчеркивают изгибы корпуса. Мультимедийная система автомобиля также стала более современной в плане графики и функционала, было повышено звукопоглощение некоторых поверхностей. Новая система безопасности также порадует автолюбителей. Стоит также отметить автоматическую корректировку дальнего света, принцип работы которой, впрочем, широкой аудитории неизвестен. Комфортабельность автомобиля соответствует премиум-классу по целому ряду параметров.Впрочем, двигатель модели, как утверждают источники, остался без изменений. Текущая мощность двигателя в 160 или 170 л.с., при объеме в 1,5 и 2 литра соответственно, с учетом системы турбо, является более чем достаточной для данной машины.