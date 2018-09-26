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Vivo Logo Phone официально появился в продаже

В продажу поступил видоизмененный Vivo Logo Phone, приобрести его можно за 510 долларов или 33 000 рублей. Модель является полной копией Vivo X23, а отличается она от него лишь элементами дизайна.

Vivo Logo Phone официально появился в продаже


Компания Vivo анонсировала смартфон X23 14 сентября, а уже сейчас выходит обновленный Vivo Logo Phone. Данная модель, как и предшественник, обладает 6,4-дюймовым экраном с разрешением 2340х1080. Быстродействие смартфону обеспечивают мощный процессор Snapdragon 670 и 8 ГБ оперативной памяти. Объем внутренней памяти составляет 128 ГБ. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Его двойная и фронтальная камеры оснащены функцией Face ID.

Небольшое и единственное отличие Vivo Logo Phone от младшей модели X23 заключается во внешнем виде. У X23 цвет корпуса монотонный, тогда как у Vivo Logo Phone присутствует огромный логотип компании иной цветовой гаммы. Стоит отметить, что цена на обе модели идентична и составляет 510 долларов.


 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:46

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