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Эксперты рассказали о секретных функциях нового Volkswagen Golf

Стали известны небольшие секретные опции Volkswagen Golf, которые прописываются в инструкции к автомобилю. Так как на практике эту бумажку никто не читает, информацию из неё обнародовали эксперты-автолюбители.

Эксперты рассказали о секретных функциях нового Volkswagen Golf


Багажник Volkswagen Golf оснащён двумя источниками света. При отключении жёлтого источника питания, расположенного слева, свет в багажнике сменится на белый, более яркий. Жёлтый, отключённый свет, можно использовать как фонарик.

Хранить огнетушитель или аптечку можно под пассажирским передним сиденьем, где для этого предусмотрена выдвижная ниша. На панели водителя слева внизу встроен небольшой бардачок, для мелочей или телефона.

В автомобиле Volkswagen Golf предусмотрена функция слежения за машиной сверху или за бортом. Для этого, изображение двух камер: боковой и внешнего вида, нужно вывести на экран.

При включении зажигания и кнопки обнуления пробега, машина предоставить информацию, сколько осталось до планового техосмотра. Вот такие дополнительные опции предоставляет Volkswagen Golf.


 
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Авто
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:34

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