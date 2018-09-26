Представлен загружающий Windows 10 в 10 раз быстрее остальных компьютер

Разработчики отмечают, что загрузка Windows 10 на их компьютере занимает примерно 4,9 секунды. Аналогичные результаты имеет только новый iPhone XS, работающий на базе операционной системы iOS 12. По словам специалистов, особенностью устройства стало наличие 12 гигабайт оперативной памяти и процессора с адаптивной разверткой, который по аналогии с «яблочной» ОС нейтрализует неактивные процессы, ускоряя работу в несколько раз.В устройстве также установлен постоянный накопитель Intel Optane 905p на 960 гигабайт. Благодаря винчестеру стандарта SSD все процессы в компьютере также происходят значительно быстрее. В качестве материнской платы для него была выбрана ASRock Z370M Pro4. Процессор Intel Core i7-8700K, установленный в приборе, имеет частоту дискретизации в 3,7 гигагерца.Представители Tom's Hardware отметили, что устройство будет продаваться ограниченным тиражом и по предварительному заказу. Сведения о его стоимости пока отсутствуют.