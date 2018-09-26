В Швейцарии найдена бронзовая рука возрастом 3,5 тысячи лет
Археологи нашли вблизи озера Биль в Швейцарии бронзовую руку возрастом около 3,5 тысячи лет. После проведения поисков специалисты также обнаружили человеческое ребро и кинжал из бронзы.
Вес найденного предмета составил 400 грамм. На бронзовой руке специалисты заметили отверстия, которое необходимо для прикрепления данного объекта на столб или палку. Авторы исследования сделали анализ маленького куска смолы, в результате чего определили, что находка была изготовлена 3,5 тысячи лет назад. Также сказано, что этот артефакт может оказаться и более древним.
Недавно археологи решили вернуться на то место раскопок, где были обнаружены древние предметы. Там была найдена могила неизвестного мужчины, в которой лежала булавка для одежды и спираль из бронзы. Также были найдены отломанный палец и фрагменты золота. Ученые уверены, что местного жителя похоронили с почестями, ведь он занимал высокий статус.
Вес найденного предмета составил 400 грамм. На бронзовой руке специалисты заметили отверстия, которое необходимо для прикрепления данного объекта на столб или палку. Авторы исследования сделали анализ маленького куска смолы, в результате чего определили, что находка была изготовлена 3,5 тысячи лет назад. Также сказано, что этот артефакт может оказаться и более древним.
Недавно археологи решили вернуться на то место раскопок, где были обнаружены древние предметы. Там была найдена могила неизвестного мужчины, в которой лежала булавка для одежды и спираль из бронзы. Также были найдены отломанный палец и фрагменты золота. Ученые уверены, что местного жителя похоронили с почестями, ведь он занимал высокий статус.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:04