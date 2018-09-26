Смартфон Honor Magic 2 будет представлен с графеновым аккумулятором
Модель смартфона Honor Magic 2 будет укомплектованная 40-ваттным зарядным устройством и «графеновым» аккумулятором. Данный аппарат вышел в конце 2016 года,он был первым смартфоном с аккумулятором, в котором использован графен и технология сверхбыстрой зарядки.
Скорее всего, гаджет пока остается единственной разработкой подобного рода в индустрии. Точной информации о конструктивном применении графена в новом аккумуляторе еще нет, только само присутствие этого материала уже делает интересной разработку.
Представить планируется смартфон 26 октября. Все указывает на то, что получит он SoC Kirin 980, конструкцию слайдера и подэкранное расположение сканера отпечатков пальцев.
Скорее всего, гаджет пока остается единственной разработкой подобного рода в индустрии. Точной информации о конструктивном применении графена в новом аккумуляторе еще нет, только само присутствие этого материала уже делает интересной разработку.
Представить планируется смартфон 26 октября. Все указывает на то, что получит он SoC Kirin 980, конструкцию слайдера и подэкранное расположение сканера отпечатков пальцев.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:26