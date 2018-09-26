Смартфон Honor Magic 2 будет представлен с графеновым аккумулятором

Скорее всего, гаджет пока остается единственной разработкой подобного рода в индустрии. Точной информации о конструктивном применении графена в новом аккумуляторе еще нет, только само присутствие этого материала уже делает интересной разработку.Представить планируется смартфон 26 октября. Все указывает на то, что получит он SoC Kirin 980, конструкцию слайдера и подэкранное расположение сканера отпечатков пальцев.