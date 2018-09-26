Физики выяснили тайну загадочных радиопомех во время войны
Физики раскрыли тайну звуковых помех, возникавших во время Второй Мировой войны. По их мнению, загадочные звуковые эффекты, которые были зафиксированы в тот период, на самом деле являются последствиями взрывов.
Удивительные аномалии были слышны британскими радиолюбителями. Проанализировав данные, ученые поняли, что помехи были слышны в моменты массированной бомбежки. Не смотря на то, что сам звук взрыва не может улавливаться радиоприборами, при определенной мощности последствия затрагивают не только окружающую местность. Массированная бомбежка влияет на ионосферу, разгоняя частицы в ней, и вот именно эти колебания атмосферы были способны приниматься радиостанциями.
Ученые провели эксперимент, математически рассчитав примерное влияние бомб тех времен на ионосферу и подтвердили, что даже относительно небольшая бомбардировка способна создавать такие помехи на тысячу километров. Также эксперты ответили, почему таких помех не было слышно в первой половине войны. Все дело в том, что немецкая армия не использовала достаточно мощные боеголовки, предпочитая качество количеству.
Удивительные аномалии были слышны британскими радиолюбителями. Проанализировав данные, ученые поняли, что помехи были слышны в моменты массированной бомбежки. Не смотря на то, что сам звук взрыва не может улавливаться радиоприборами, при определенной мощности последствия затрагивают не только окружающую местность. Массированная бомбежка влияет на ионосферу, разгоняя частицы в ней, и вот именно эти колебания атмосферы были способны приниматься радиостанциями.
Ученые провели эксперимент, математически рассчитав примерное влияние бомб тех времен на ионосферу и подтвердили, что даже относительно небольшая бомбардировка способна создавать такие помехи на тысячу километров. Также эксперты ответили, почему таких помех не было слышно в первой половине войны. Все дело в том, что немецкая армия не использовала достаточно мощные боеголовки, предпочитая качество количеству.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:10