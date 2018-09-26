В Рязани прохожий обнаружил тело пожилого человека
В рязанском районе Дашково-Песочня на улице Васильевский проезд 26 сентября местный житель нашел труп пожилого мужчины. Тело без следов насилия находилось возле торгового центра «Шереметьевский».
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить причину смерти мужчины.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить причину смерти мужчины.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:12