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В Рязани прохожий обнаружил тело пожилого человека

В рязанском районе Дашково-Песочня на улице Васильевский проезд 26 сентября местный житель нашел труп пожилого мужчины. Тело без следов насилия находилось возле торгового центра «Шереметьевский».

В Рязани прохожий обнаружил тело пожилого человека


Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить причину смерти мужчины.


 
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Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:12

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