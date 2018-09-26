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Учёные определили потенциальную родину астероида Оумуамуа

Астероид Оумуамуа прилетел в нашу Солнечную систему из созвездия Кита. Такое предположение выдвинули учёные, после длительных расчётов траектории полёта небесного тела.

Учёные определили потенциальную родину астероида Оумуамуа


Астероид Оумуамуа был первым небесным объектом, который попал в нашу Солнечную систему из другого скопления планет. Данное событие произошло в октябре 2017 гола. Учёные достаточно точно произвели расчёты траектории полёта Оумуамуа и выдвинули всего лишь предположение, что родиной астероида является звёздная система созвездия Кита с «красным карликом» HIP 3757. Эта система находится от нас на расстоянии 77световых лет. Небесное тело ворвалось в нашу Солнечную систему на очень большой скорости и уже стремительно покидает её.

Астрономы предположили, что Оумуамуа является кометой. При приближении астероида и более детальном его изучении, эта версия нашла своё подтверждение и до сих пор рассматривается как главная. Предположительно астероид Оумуамуа - это ядро кометы, которая потеряла свою массу из-за длительного путешествия. Это всего лишь версия и научным сотрудникам ещё предстоит изучить астероид Оумуамуа, прилетевший к нам из созвездия Кита.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:16

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