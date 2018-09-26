Учёные определили потенциальную родину астероида Оумуамуа

Астероид Оумуамуа был первым небесным объектом, который попал в нашу Солнечную систему из другого скопления планет. Данное событие произошло в октябре 2017 гола. Учёные достаточно точно произвели расчёты траектории полёта Оумуамуа и выдвинули всего лишь предположение, что родиной астероида является звёздная система созвездия Кита с «красным карликом» HIP 3757. Эта система находится от нас на расстоянии 77световых лет. Небесное тело ворвалось в нашу Солнечную систему на очень большой скорости и уже стремительно покидает её.Астрономы предположили, что Оумуамуа является кометой. При приближении астероида и более детальном его изучении, эта версия нашла своё подтверждение и до сих пор рассматривается как главная. Предположительно астероид Оумуамуа - это ядро кометы, которая потеряла свою массу из-за длительного путешествия. Это всего лишь версия и научным сотрудникам ещё предстоит изучить астероид Оумуамуа, прилетевший к нам из созвездия Кита.