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Уфологи: Уран скрывает загадочную планету Нибиру

Уфологи утверждают, что положение мистической планеты Нибиру наконец установлено. Специалисты убеждены, что все это время она скрывалась в Уране, а вовсе не исчезала, как многие предполагали.

Уфологи: Уран скрывает загадочную планету Нибиру


Ученые пока никак не прокомментировали данное утверждение, однако, с точки зрения уфологов это имеет смысл. Всякий раз, когда удавалось обнаружить красную планету, она неожиданно исчезала из виду, будто меняла траекторию. Для планеты такой тип движения невозможен, в связи с чем уфологи не могли понять, почему это происходит. Новая версия происхождения планеты дает ответы на некоторые вопросы. Как выяснилось, Нибиру скрывается в Уране. Каким именно образом это случается, а также то, происходит ли сокрытие внутри или за планетой, не сообщается.

Уфологи убеждены в том, что Уран представляет наибольшую угрозу для человечества и именно его следует опасаться. Не смотря на достаточно противоречивое заявление, они подкрепляют свои слова древними текстами. Справедливости ради стоит отметить, что подлинный текст, а также его перевод и трактовка, предоставлены не были.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:32

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