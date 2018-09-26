Уфологи: Уран скрывает загадочную планету Нибиру

Ученые пока никак не прокомментировали данное утверждение, однако, с точки зрения уфологов это имеет смысл. Всякий раз, когда удавалось обнаружить красную планету, она неожиданно исчезала из виду, будто меняла траекторию. Для планеты такой тип движения невозможен, в связи с чем уфологи не могли понять, почему это происходит. Новая версия происхождения планеты дает ответы на некоторые вопросы. Как выяснилось, Нибиру скрывается в Уране. Каким именно образом это случается, а также то, происходит ли сокрытие внутри или за планетой, не сообщается.Уфологи убеждены в том, что Уран представляет наибольшую угрозу для человечества и именно его следует опасаться. Не смотря на достаточно противоречивое заявление, они подкрепляют свои слова древними текстами. Справедливости ради стоит отметить, что подлинный текст, а также его перевод и трактовка, предоставлены не были.