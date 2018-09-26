Новая любовница Ивана Краско обвинила его молодую жену в избиении

Три года назад Иван Краско женился на молодой Наталье Шевель, однако из-за большой разницы в возрасте никто не верил в искренность их чувств, а позднее поползли слухи о скором разводе из-за нежелания супруги рожать ребенка. Затем в жизни семейной пары появилась массажистка Юлия Кичемасова.Девушка вознамерилась занять место Натальи Шевель и в день избиения пришла в дом Ивана Краско с большой сумкой. Она потребовала от его жены сложить в нее вещи и покинуть квартиру. Однако Шевель, по словам Кичемасовой, набросилась на нее и сильно избила.Наталья Шевель всячески опровергала обвинения, она призналась, что дала Юлии Кичемасовой пощечину и этим все ограничилось. Позднее в студии появился молодой человек Кичемасовой — Роман, который узнав, что его девушка встречается с Иваном Краско, избил ее, а момент побоев записал на камеру.