Компания Volvo сообщила о выпуске внедорожного универсала Volvo V60 Cross Country

Новый универсал построен на платформе SPA. Высота дорожного просвета составляет 210 миллиметров. В стандартном варианте, Volvo V60 Cross Country оборудован полноприводным механизмом, ассистентом контроля сцепления, автоматическим торможением, а так же опцией внедорожного режима езды.Перечень электронных помощников включает полуавтоматическое вождение на скорости в 130 км/ч, а также систему City Safety, идентифицирующую объекты по ходу движения и включающую при необходимости тормоза. Салон авто оборудован мультимедийным центром Sensus, поддерживающим Android Auto, Apple CarPlay и 4G.Работает Volvo V60 Cross Country с дизельным мотором D4 и бензиновым агрегатом T5. Будущую цену новинки планируется озвучить в ближайшее время.