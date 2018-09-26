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Компания Volvo сообщила о выпуске внедорожного универсала Volvo V60 Cross Country

О выпуске внедорожной версии универсала Volvo V60 Cross Country сообщает компания Volvo. Производитель представит на рынке дизельную и бензиновую версии авто.

Компания Volvo сообщила о выпуске внедорожного универсала Volvo V60 Cross Country


Новый универсал построен на платформе SPA. Высота дорожного просвета составляет 210 миллиметров. В стандартном варианте, Volvo V60 Cross Country оборудован полноприводным механизмом, ассистентом контроля сцепления, автоматическим торможением, а так же опцией внедорожного режима езды.

Перечень электронных помощников включает полуавтоматическое вождение на скорости в 130 км/ч, а также систему City Safety, идентифицирующую объекты по ходу движения и включающую при необходимости тормоза. Салон авто оборудован мультимедийным центром Sensus, поддерживающим Android Auto, Apple CarPlay и 4G.

Работает Volvo V60 Cross Country с дизельным мотором D4 и бензиновым агрегатом T5. Будущую цену новинки планируется озвучить в ближайшее время.


 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:46

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