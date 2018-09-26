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Новый смартфон UMIDIGI A3 стал доступен для предзаказа на AliExpress
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Новый смартфон UMIDIGI A3 стал доступен для предзаказа на AliExpress

Компания UMIDIGI работает над новым смартфоном UMIDIGI A3 , который, как ожидается, получит пакет тройного слота для карт и будет представлен 28 сентября . В преддверии даты запуска гаджет поступил в продажу на AliExpress, где открыты предварительные заказы. Пользователи также получили возможность ознакомиться со всеми спецификациями, а также увидеть UMIDIGI A3.

Новый смартфон UMIDIGI A3 стал доступен для предзаказа на AliExpress


UMIDIGI A3 - это модель начального уровня. Он оснащен 5,5-дюймовым дисплеем In-cell HD + и чипсетом MediaTek MT679 с процессором Quadcore с тактовой частотой 1,5 ГГц. Процессор сопряжен с 2 ГБ оперативной памяти, в то время как есть только 16-гигабайтный вариант хранения. В этом и состоит суть тройных слотов. Два слота могут брать карты нано-SIM, а третий слот - для карты microSD. Объем памяти может быть увеличен до 256 ГБ. Таким образом, вам не нужно жертвовать слотом SIM-карты для SD-карты, как в случае с большинством телефонов начального уровня.

Еще одна интересная особенность UMIDIGI A3 заключается в том, что два слота для SIM-карты поддерживают двойную связь 4G VoLTE, что означает, что сеть 4G будет работать одновременно на обоих слотах. Вероятно, это может быть первая модель начального уровня с такими функциями. Устройство получило вертикальную выровненную двойную камеру на задней панели и одиночную камеру. Задние датчики состоят из комбинации 12MP + 5MP с двухтональной светодиодной вспышкой, в то время как на передней панели имеется 8-мегапиксельный датчик. Имеется также датчик отпечатков пальцев сзади и аккумулятор на 3300 мАч.

UMIDIGI A3 в скором времени поступит в продажу в магазинах, ожидается, что его стоимость составит 80 долларов.


 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:20

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