Новый смартфон UMIDIGI A3 стал доступен для предзаказа на AliExpress

UMIDIGI A3 - это модель начального уровня. Он оснащен 5,5-дюймовым дисплеем In-cell HD + и чипсетом MediaTek MT679 с процессором Quadcore с тактовой частотой 1,5 ГГц. Процессор сопряжен с 2 ГБ оперативной памяти, в то время как есть только 16-гигабайтный вариант хранения. В этом и состоит суть тройных слотов. Два слота могут брать карты нано-SIM, а третий слот - для карты microSD. Объем памяти может быть увеличен до 256 ГБ. Таким образом, вам не нужно жертвовать слотом SIM-карты для SD-карты, как в случае с большинством телефонов начального уровня.Еще одна интересная особенность UMIDIGI A3 заключается в том, что два слота для SIM-карты поддерживают двойную связь 4G VoLTE, что означает, что сеть 4G будет работать одновременно на обоих слотах. Вероятно, это может быть первая модель начального уровня с такими функциями. Устройство получило вертикальную выровненную двойную камеру на задней панели и одиночную камеру. Задние датчики состоят из комбинации 12MP + 5MP с двухтональной светодиодной вспышкой, в то время как на передней панели имеется 8-мегапиксельный датчик. Имеется также датчик отпечатков пальцев сзади и аккумулятор на 3300 мАч.UMIDIGI A3 в скором времени поступит в продажу в магазинах, ожидается, что его стоимость составит 80 долларов.