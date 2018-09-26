Камера iPhone XS улучшится после выхода новой iOS 12.1
Камера нового флагмана iPhone XS станет еще лучше поле обновления операционной системы до iOS 12.1. Западные эксперты отмечают, что ПО получит существенные изменения в интегрированных приложениях.
В конце минувшей недели Apple начала тестировать бета-версию iOS 12.1. Многие пользователи отметили, что операционная система начала изменяться в плане дизайна и функционала встроенных приложений. В частности, разработчики решили заняться программой для камеры. Она получила несколько дополнительных цветовых масок, новые кнопки в интерфейсе и возможность включения автоматической настройки в режиме реального времени.
Сейчас пользователи iPhone XS и XS Max в режиме реального времени могут настраивать контрастность и яркость. В будущем на экране будет появляться ползунок диафрагмы, имитирующий аналоговый объектив.
Аналогичному обновлению должны подвергнуться и смартфоны Samsung. Также представители Apple отметили, что пока не собираются полностью менять интерфейс, так как сделали это в прошлой серии ОС. Сведения о том, когда iOS 12.1 появится в общем доступе, пока отсутствуют.
В конце минувшей недели Apple начала тестировать бета-версию iOS 12.1. Многие пользователи отметили, что операционная система начала изменяться в плане дизайна и функционала встроенных приложений. В частности, разработчики решили заняться программой для камеры. Она получила несколько дополнительных цветовых масок, новые кнопки в интерфейсе и возможность включения автоматической настройки в режиме реального времени.
Сейчас пользователи iPhone XS и XS Max в режиме реального времени могут настраивать контрастность и яркость. В будущем на экране будет появляться ползунок диафрагмы, имитирующий аналоговый объектив.
Аналогичному обновлению должны подвергнуться и смартфоны Samsung. Также представители Apple отметили, что пока не собираются полностью менять интерфейс, так как сделали это в прошлой серии ОС. Сведения о том, когда iOS 12.1 появится в общем доступе, пока отсутствуют.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:04