Камера iPhone XS улучшится после выхода новой iOS 12.1

В конце минувшей недели Apple начала тестировать бета-версию iOS 12.1. Многие пользователи отметили, что операционная система начала изменяться в плане дизайна и функционала встроенных приложений. В частности, разработчики решили заняться программой для камеры. Она получила несколько дополнительных цветовых масок, новые кнопки в интерфейсе и возможность включения автоматической настройки в режиме реального времени.Сейчас пользователи iPhone XS и XS Max в режиме реального времени могут настраивать контрастность и яркость. В будущем на экране будет появляться ползунок диафрагмы, имитирующий аналоговый объектив.Аналогичному обновлению должны подвергнуться и смартфоны Samsung. Также представители Apple отметили, что пока не собираются полностью менять интерфейс, так как сделали это в прошлой серии ОС. Сведения о том, когда iOS 12.1 появится в общем доступе, пока отсутствуют.