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Geely выпустит улучшенную версию кроссовера Geely Atlas

Компания Geely в скором времени анонсирует новую версию модели Boyue, также известной как Atlas. Сообщается, что данная модель в улучшенном виде была замечена на тестах в Китае.

Geely выпустит улучшенную версию кроссовера Geely Atlas


Как видно из фото, авторство которых не уточняется, автомобиль подвергся достаточно серьезным изменениям во внешнем плане. Оптика машины была частично переработана, бамперы были модернизированы. Также изменениям подверглась решетка радиатора и фонари на задней части авто.

В интерьере кроссовера заметили руль с различными функциями на нем, значительно увеличенную в размерах цифровую приборную доску и, кроме того, мультимедийный комплекс с сенсорным монитором. Среди технических особенностей новой версии Atlas большая часть подробностей остается загадкой, однако, по некоторым сведениям, в комплекте будет электронный селектор коробки передач.

Текущая версия, напомним, имеет двигатель, объемом 2 и 2,4 литра при мощности 139 и 149 лошадиных сил и автоматическую или механическую 6-ти ступенчатую коробку передач.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:51

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