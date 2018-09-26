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Microsoft : Игровая консоль Xbox One получит поддержку мыши и клавиатуры

По данным корпорации Microsoft, игровая консоль Xbox One официально получит полную поддержку мыши и клавиатуры.

Microsoft : Игровая консоль Xbox One получит поддержку мыши и клавиатуры


Добавление поддержки происходит по желанию конструкторов по принципу «заглавие». В играх не предусмотрено управление отдельными устройствами по умолчанию. Право на первое тестирование игровой консоли Xbox One досталось Warframe.

По словам экспертов, поддержку вводят из-за игры между пользователями ПК и Xbox One. Использование мыши и клавиатуры обеспечивает наивысшую точность. В Microsoft уточнили, что у игровой консоли увеличилось количество настроек.

Для достижения лучшего результата Microsoft сотрудничает с производителем Razer. Игровая консоль Xbox One получит полную поддержку мыши и клавиатуры, обещанную пользователям ещё два года назад.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 08:35

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