Microsoft : Игровая консоль Xbox One получит поддержку мыши и клавиатуры

Добавление поддержки происходит по желанию конструкторов по принципу «заглавие». В играх не предусмотрено управление отдельными устройствами по умолчанию. Право на первое тестирование игровой консоли Xbox One досталось Warframe.По словам экспертов, поддержку вводят из-за игры между пользователями ПК и Xbox One. Использование мыши и клавиатуры обеспечивает наивысшую точность. В Microsoft уточнили, что у игровой консоли увеличилось количество настроек.Для достижения лучшего результата Microsoft сотрудничает с производителем Razer. Игровая консоль Xbox One получит полную поддержку мыши и клавиатуры, обещанную пользователям ещё два года назад.