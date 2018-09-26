Microsoft : Игровая консоль Xbox One получит поддержку мыши и клавиатуры
По данным корпорации Microsoft, игровая консоль Xbox One официально получит полную поддержку мыши и клавиатуры.
Добавление поддержки происходит по желанию конструкторов по принципу «заглавие». В играх не предусмотрено управление отдельными устройствами по умолчанию. Право на первое тестирование игровой консоли Xbox One досталось Warframe.
По словам экспертов, поддержку вводят из-за игры между пользователями ПК и Xbox One. Использование мыши и клавиатуры обеспечивает наивысшую точность. В Microsoft уточнили, что у игровой консоли увеличилось количество настроек.
Для достижения лучшего результата Microsoft сотрудничает с производителем Razer. Игровая консоль Xbox One получит полную поддержку мыши и клавиатуры, обещанную пользователям ещё два года назад.
Добавление поддержки происходит по желанию конструкторов по принципу «заглавие». В играх не предусмотрено управление отдельными устройствами по умолчанию. Право на первое тестирование игровой консоли Xbox One досталось Warframe.
По словам экспертов, поддержку вводят из-за игры между пользователями ПК и Xbox One. Использование мыши и клавиатуры обеспечивает наивысшую точность. В Microsoft уточнили, что у игровой консоли увеличилось количество настроек.
Для достижения лучшего результата Microsoft сотрудничает с производителем Razer. Игровая консоль Xbox One получит полную поддержку мыши и клавиатуры, обещанную пользователям ещё два года назад.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 08:35