Рита Дакота попала в ДТП после визита к косметологу

Дакота описывает происшествие как обычную поездку с соблюдением ПДД. Она ехала по крайней правой полосе дороги. Внезапно из прилегающей территории выезжает автомобиль и происходит столкновение. Как поясняет предполагаемый виновник происшествия, ему показалось, будто его намерены пропустить, хотя певица утверждала, что просто продолжала путь с прежней скоростью. После происшествия участники столкновения отправились в ближайший пункт ГАИ для оформления всех необходимых документов.В своем влоге Дакота описывает ситуацию поклонникам, упоминая некую череду неудач, которые складываются не просто в полосу, а в определенный период. Впрочем, с учетом того, что пострадавших в аварии нет, все закончилось хорошо.