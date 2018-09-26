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Рита Дакота попала в ДТП после визита к косметологу

Рита Дакота стала участником ДТП во время поездки от косметолога к дочери. Не смотря на то, что в аварии никто не пострадал, певица утверждает в своем влоге, что в ее жизни сейчас целый период неудач.

Рита Дакота попала в ДТП после визита к косметологу


Дакота описывает происшествие как обычную поездку с соблюдением ПДД. Она ехала по крайней правой полосе дороги. Внезапно из прилегающей территории выезжает автомобиль и происходит столкновение. Как поясняет предполагаемый виновник происшествия, ему показалось, будто его намерены пропустить, хотя певица утверждала, что просто продолжала путь с прежней скоростью. После происшествия участники столкновения отправились в ближайший пункт ГАИ для оформления всех необходимых документов.

В своем влоге Дакота описывает ситуацию поклонникам, упоминая некую череду неудач, которые складываются не просто в полосу, а в определенный период. Впрочем, с учетом того, что пострадавших в аварии нет, все закончилось хорошо.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:18

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