Рита Дакота попала в ДТП после визита к косметологу
Рита Дакота стала участником ДТП во время поездки от косметолога к дочери. Не смотря на то, что в аварии никто не пострадал, певица утверждает в своем влоге, что в ее жизни сейчас целый период неудач.
Дакота описывает происшествие как обычную поездку с соблюдением ПДД. Она ехала по крайней правой полосе дороги. Внезапно из прилегающей территории выезжает автомобиль и происходит столкновение. Как поясняет предполагаемый виновник происшествия, ему показалось, будто его намерены пропустить, хотя певица утверждала, что просто продолжала путь с прежней скоростью. После происшествия участники столкновения отправились в ближайший пункт ГАИ для оформления всех необходимых документов.
В своем влоге Дакота описывает ситуацию поклонникам, упоминая некую череду неудач, которые складываются не просто в полосу, а в определенный период. Впрочем, с учетом того, что пострадавших в аварии нет, все закончилось хорошо.
Дакота описывает происшествие как обычную поездку с соблюдением ПДД. Она ехала по крайней правой полосе дороги. Внезапно из прилегающей территории выезжает автомобиль и происходит столкновение. Как поясняет предполагаемый виновник происшествия, ему показалось, будто его намерены пропустить, хотя певица утверждала, что просто продолжала путь с прежней скоростью. После происшествия участники столкновения отправились в ближайший пункт ГАИ для оформления всех необходимых документов.
В своем влоге Дакота описывает ситуацию поклонникам, упоминая некую череду неудач, которые складываются не просто в полосу, а в определенный период. Впрочем, с учетом того, что пострадавших в аварии нет, все закончилось хорошо.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:18