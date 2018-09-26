Ученые определили способ снижения риска заболевания опасным раком

Основные причины заболевания - курение, алкоголь и избыточный вес. Только в Австралии данные факторы приводят к 45 тысячам новых больных.Мужчины оказываются более подверженными развитию рака кишечника, чем женщины. Как рассказали ученые Университета Нового Южного Уэльса, статистика указывает на процентное соотношение 37 к 13 соответственно. Исследователи отмечают, наиболее повышена опасность заболевания раком из-за избыточного веса, курения и алкоголя.