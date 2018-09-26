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Ученые определили способ снижения риска заболевания опасным раком

Придерживаясь здорового образа жизни, можно значительно снизить риск заболеть раком кишечника. Об этом утверждают австралийские медики, которые отмечают, что особенно это касается мужчин, информация из сообщений, опубликованных медицинским порталом MedicalXpress.

Ученые определили способ снижения риска заболевания опасным раком


Основные причины заболевания - курение, алкоголь и избыточный вес. Только в Австралии данные факторы приводят к 45 тысячам новых больных.

Мужчины оказываются более подверженными развитию рака кишечника, чем женщины. Как рассказали ученые Университета Нового Южного Уэльса, статистика указывает на процентное соотношение 37 к 13 соответственно. Исследователи отмечают, наиболее повышена опасность заболевания раком из-за избыточного веса, курения и алкоголя.


 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:02

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