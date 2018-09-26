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Samsung запустит в России программу лизинга флагманских смартфонов

Некоторые смартфоны от Samsung можно будет взять в лизинг. Об этом сообщает представитель южнокорейского производителя, Елена Кручинина. Отмечается, что ранее такого рода услугу не предоставлял ни один производитель мобильных устройств.

Samsung запустит в России программу лизинга флагманских смартфонов


Компания Samsung хочет расширить клиентскую аудиторию, а также частоту приобретения их устройств. В рамках новой программы клиент будет каждый месяц оплачивать определенную часть стоимости купленного устройства, после чего, через 6 или 12 месяцев, сможет обменять устройство на новое. В случае отказа от лизинговой программы, а также при выплате определенной ежемесячной суммы в течении полугода, покупатель должен будет заплатить 3900 рублей. Уточняется, что обмен будет бесплатным, в случае полной сохранности устройства, однако в случае серьезных поломок, их придется оплатить. Согласно договору, который оформляется за дополнительную плату, Samsung обязуется 1 раз заменить монитор или заднюю панель смартфона.

Напомним, что лизинг, как правило, подразумевает приобретение товара через посредника, при котором, как и в случае с кредитом, покупатель выплачивает определенную часть стоимости покупки ежемесячно.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:47

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