В Ростовской области семь человек пострадали в ДТП

Виновником ДТП мог стать водитель автомобиля Lada Granta, мужчина не справился с управлением, превысил скорость и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099.В результате аварии пострадал водитель, его пассажиры и еще несколько человек, в том числе и 12-летний ребенок.