В Ростовской области семь человек пострадали в ДТП
В Ростовской области во время ДТП пострадали семь человек, в том числе 12-летний ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в Миллеровском районе, подробности утанавливает полиция.
Виновником ДТП мог стать водитель автомобиля Lada Granta, мужчина не справился с управлением, превысил скорость и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099.
В результате аварии пострадал водитель, его пассажиры и еще несколько человек, в том числе и 12-летний ребенок.
Виновником ДТП мог стать водитель автомобиля Lada Granta, мужчина не справился с управлением, превысил скорость и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099.
В результате аварии пострадал водитель, его пассажиры и еще несколько человек, в том числе и 12-летний ребенок.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 07:32