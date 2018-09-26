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В Ростовской области семь человек пострадали в ДТП

В Ростовской области во время ДТП пострадали семь человек, в том числе 12-летний ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в Миллеровском районе, подробности утанавливает полиция.

В Ростовской области семь человек пострадали в ДТП


Виновником ДТП мог стать водитель автомобиля Lada Granta, мужчина не справился с управлением, превысил скорость и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099.

В результате аварии пострадал водитель, его пассажиры и еще несколько человек, в том числе и 12-летний ребенок.


 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 07:32

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