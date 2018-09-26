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Александра Гозиас скопировала бизнес-идею у Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко

После ухода с «Дома-2» Александра Гозиас изо всех сил пытается убедить публику в том, что она успешна и счастлива. Однако пока все ее начинания, не связанные с телепроектом, не принесли девушке желаемого успеха.

К примеру, ее попытка дать бой Ольге Бузовой и прославиться за счет пения с треском провалилась. Бывшая участница реалити-шоу долго интриговала своих подписчиков тем, что записала песню в дуэте с очень популярной и талантливой исполнительницей, однако новость не зацепила пользователей Сети и хит остался незамеченным.

Александра Гозиас скопировала бизнес-идею у Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко

Недавно Саше в голову пришла еще одна гениальная мысль – она снова решила заняться интернет-продажами. Правда, на этот раз продавать девушка намерена не одежду, а игрушки для взрослых.

«Ребята Появилась отличная идея!.. Есть идея открыть интернет Sexy-shop. В Калининграде. Доставка на дом с демонстрацией», - написала Гозиас у себя на странице в Instagram и поинтересовалась мнением поклонников на этот счет.

Александра Гозиас скопировала бизнес-идею у Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко

Стоит сказать, что комментарии тех были весьма неоднозначными. Одни заявили, что это всего лишь бизнес, который ничем не лучше и не хуже остальных аналогичных интернет-магазинов. Другие же язвительно отметили, что ничего другого от выходцев из «Дома-2» ждать и не приходится.

Выделились и поклонники Ольги Рапунцель, которым в свое время приходилось выслушивать критику в адрес своей любимицы от Саши. Они напомнили, что был период, когда Оля и Дима тоже занимались продажей игрушек для взрослых, и тогда Гозиас откровенно над ними смеялась, а сейчас и сама пришла к этому.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 06:45

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