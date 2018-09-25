Эксперт высказал свое мнение о словах Могерини по поводу ядерной сделки Ирана
По мнению эксперта Владимира Васильева, высказывания Федерики Могерини в отношении ситуации участия в ядерной сделке Ирана, можно расценивать, как ответ ЕС на развязывание торговой войны Вашингтоном.
После проведения совещания странами-участницами, которые связаны условиями Совместного всеобъемлющего плана действий, высказывания Федерики Могерини, верховного представителя ЕС по иностранным делам и внешней политике, указывают, что в рамках ядерной сделки, Ираном в полном объеме выполняются свои обязательства. Следует напомнить, согласно плана данного соглашения от 15 июля 2015 года, Тегерану необходимо отказаться от использования атома в военном направлении, а так же заняться развитием ядерных объектов исключительно мирного назначения. Согласно решения представителей России, Франции, Германии, Китая и Великобритании, Иран должен строго придерживаться условий, которые обусловлены ядерной программой, сообщает ПолитЭксперт.
Как сообщил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев, все указывает на проявление Европой готовности отстаивать экономические интересы. Эксперт отметил, что таким поворотом хода торговой войны Евросоюз крайне недоволен, здесь ведется анализ тех действий, которые США предпринимает в ходе экономического противостояния Китаю. Американцы с одной стороны ведут войну с КНР и активно противодействуют России, в тоже время с другой - находятся интересы Европы, на которой также используется экономическое и санкционное оружие.
После проведения совещания странами-участницами, которые связаны условиями Совместного всеобъемлющего плана действий, высказывания Федерики Могерини, верховного представителя ЕС по иностранным делам и внешней политике, указывают, что в рамках ядерной сделки, Ираном в полном объеме выполняются свои обязательства. Следует напомнить, согласно плана данного соглашения от 15 июля 2015 года, Тегерану необходимо отказаться от использования атома в военном направлении, а так же заняться развитием ядерных объектов исключительно мирного назначения. Согласно решения представителей России, Франции, Германии, Китая и Великобритании, Иран должен строго придерживаться условий, которые обусловлены ядерной программой, сообщает ПолитЭксперт.
Как сообщил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев, все указывает на проявление Европой готовности отстаивать экономические интересы. Эксперт отметил, что таким поворотом хода торговой войны Евросоюз крайне недоволен, здесь ведется анализ тех действий, которые США предпринимает в ходе экономического противостояния Китаю. Американцы с одной стороны ведут войну с КНР и активно противодействуют России, в тоже время с другой - находятся интересы Европы, на которой также используется экономическое и санкционное оружие.
Политика
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:18