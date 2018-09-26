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Экс-участник «Дома-2» Евгений Маслов засыпал критикой Ольгу Бузову и похвалил Ксению Бородину

Еще совсем недавно Евгений Маслов пытался найти свою любовь на телепроекте «Дом-2», а теперь он вынужден заниматься тем же, но уже за его пределами. Впрочем, пока отношения с девушками молодого человека совсем не волнуют. Куда более интересным Женя считает нелестные высказывания в адрес своих бывших коллег и ведущих реалити-шоу.

К примеру, несколько дней назад парень сильно подставил Никиту Турчина, рассказав публике о его нетрадиционной ориентации. А недавно по полной программе досталось и Ольге Бузовой.

Экс-участник «Дома-2» Евгений Маслов засыпал критикой Ольгу Бузову и похвалил Ксению Бородину

Так, в своем микроблоге Маслов сообщил, что побывал в студии нового шоу «Бородина против Бузовой» и ему посчастливилось сидеть как раз возле Оли.

«Честно – вот восседает близ тебя женщина, которая, вроде бы, и самая богатая по спискам «Форбс» среди прочих знаменитостей слабого пола, и вся такая нарядная и претендующая на абсолютную сексапильность… а ты такой думаешь, что ж это за баба такая неказистая и глуповатая, и чего она забыла на телевидении вообще», - написал он.

По его словам, куда больше ему импонировала Ксения Бородина. Именно с такой ведущей молодой человек готов идти на контакт, прислушиваться к ней, вести диалог. Поскольку на передаче про отношения, по его мнению, не может выступать с серьезным посылом та, которая сама не сумела их построить.

Экс-участник «Дома-2» Евгений Маслов засыпал критикой Ольгу Бузову и похвалил Ксению Бородину

Стоит отметить, что многие зрители телестройки хоть и не любят Женю, но в этом вопросе они с ним согласились.

«Маслов конечно полное чмо, но в его словах есть зерно истины», «Вот тут Маслов прав!», «А ведь он в чем-то и прав. Как можно учить строить отношения самой их за 32 года не построив», - писали пользователи.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 06:30

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