Экс-участник «Дома-2» Евгений Маслов засыпал критикой Ольгу Бузову и похвалил Ксению Бородину

«Честно – вот восседает близ тебя женщина, которая, вроде бы, и самая богатая по спискам «Форбс» среди прочих знаменитостей слабого пола, и вся такая нарядная и претендующая на абсолютную сексапильность… а ты такой думаешь, что ж это за баба такая неказистая и глуповатая, и чего она забыла на телевидении вообще», - написал он.

«Маслов конечно полное чмо, но в его словах есть зерно истины», «Вот тут Маслов прав!», «А ведь он в чем-то и прав. Как можно учить строить отношения самой их за 32 года не построив», - писали пользователи.

К примеру, несколько дней назад парень сильно подставил Никиту Турчина, рассказав публике о его нетрадиционной ориентации. А недавно по полной программе досталось и Ольге Бузовой.Так, в своем микроблоге Маслов сообщил, что побывал в студии нового шоу «Бородина против Бузовой» и ему посчастливилось сидеть как раз возле Оли.По его словам, куда больше ему импонировала Ксения Бородина. Именно с такой ведущей молодой человек готов идти на контакт, прислушиваться к ней, вести диалог. Поскольку на передаче про отношения, по его мнению, не может выступать с серьезным посылом та, которая сама не сумела их построить.Стоит отметить, что многие зрители телестройки хоть и не любят Женю, но в этом вопросе они с ним согласились.