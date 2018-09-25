Беременная Ксения Собчак назвала себя хабалкой

«Главное в жизни-найти своих и успокоиться!!!», - подписала знаменитость его.

«Да уж, Ксения, вспомнить время ведения Дом-2 или «Блондинку в Шоколаде» - описание о хабалке подходит, как нельзя лучше», «Первый раз в жизни ты права», «Сама всё понимаешь... Хоть бы не фотографировалась с красивыми людьми, чтобы разницы не видно было!», «Справа лошадь, звание хабалки надо заслужить», - отреагировали на пост фолловеры.

Однако далеко не все пользователи любят эту девушку. Ежедневно в социальных сетях ей приходится читать огромное количество неприятных слов, направленных в свой адрес. Причем по большей части публику не устраивает не только как Ксения себя ведет, но и как одевается тоже.Впрочем, сама теледива спокойно реагирует на критику исходящую со стороны общества и умеет посмеяться над собой и своими недостатками. Так, к примеру, некоторое время назад на своей странице в Instagram Собчак опубликовала снимок, на котором она запечатлена на детской карусели, а именно на лошадке.А несколько дней назад Ксения выложила фото, на котором позирует вместе со светской львицей и женой многочисленных миллионеров Надеждой Оболенской, назвав себя хабалкой.