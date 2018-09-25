Беременная Ксения Собчак назвала себя хабалкой
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак, которая сейчас пользуется огромной популярностью, так как ведет практически все светские мероприятия, шоу и церемонии награждения. Кроме того, немало внимания она привлекла к себе после того, как участвовала в президентских выборах и всерьез надеялась на то, что у нее есть все шансы стать главой государства.
Однако далеко не все пользователи любят эту девушку. Ежедневно в социальных сетях ей приходится читать огромное количество неприятных слов, направленных в свой адрес. Причем по большей части публику не устраивает не только как Ксения себя ведет, но и как одевается тоже.
Впрочем, сама теледива спокойно реагирует на критику исходящую со стороны общества и умеет посмеяться над собой и своими недостатками. Так, к примеру, некоторое время назад на своей странице в Instagram Собчак опубликовала снимок, на котором она запечатлена на детской карусели, а именно на лошадке.
А несколько дней назад Ксения выложила фото, на котором позирует вместе со светской львицей и женой многочисленных миллионеров Надеждой Оболенской, назвав себя хабалкой.
Однако далеко не все пользователи любят эту девушку. Ежедневно в социальных сетях ей приходится читать огромное количество неприятных слов, направленных в свой адрес. Причем по большей части публику не устраивает не только как Ксения себя ведет, но и как одевается тоже.
Впрочем, сама теледива спокойно реагирует на критику исходящую со стороны общества и умеет посмеяться над собой и своими недостатками. Так, к примеру, некоторое время назад на своей странице в Instagram Собчак опубликовала снимок, на котором она запечатлена на детской карусели, а именно на лошадке.
«Главное в жизни-найти своих и успокоиться!!!», - подписала знаменитость его.
А несколько дней назад Ксения выложила фото, на котором позирует вместе со светской львицей и женой многочисленных миллионеров Надеждой Оболенской, назвав себя хабалкой.
«Да уж, Ксения, вспомнить время ведения Дом-2 или «Блондинку в Шоколаде» - описание о хабалке подходит, как нельзя лучше», «Первый раз в жизни ты права», «Сама всё понимаешь... Хоть бы не фотографировалась с красивыми людьми, чтобы разницы не видно было!», «Справа лошадь, звание хабалки надо заслужить», - отреагировали на пост фолловеры.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:26