АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Квантовые датчики помогут обнаружить темную материю
EUR 77.68 USD 66.16
Курс валют на 25.09.2018

Беременная Ксения Собчак назвала себя хабалкой

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак, которая сейчас пользуется огромной популярностью, так как ведет практически все светские мероприятия, шоу и церемонии награждения. Кроме того, немало внимания она привлекла к себе после того, как участвовала в президентских выборах и всерьез надеялась на то, что у нее есть все шансы стать главой государства.

Однако далеко не все пользователи любят эту девушку. Ежедневно в социальных сетях ей приходится читать огромное количество неприятных слов, направленных в свой адрес. Причем по большей части публику не устраивает не только как Ксения себя ведет, но и как одевается тоже.

Беременная Ксения Собчак назвала себя хабалкой


Впрочем, сама теледива спокойно реагирует на критику исходящую со стороны общества и умеет посмеяться над собой и своими недостатками. Так, к примеру, некоторое время назад на своей странице в Instagram Собчак опубликовала снимок, на котором она запечатлена на детской карусели, а именно на лошадке.

«Главное в жизни-найти своих и успокоиться!!!», - подписала знаменитость его.


А несколько дней назад Ксения выложила фото, на котором позирует вместе со светской львицей и женой многочисленных миллионеров Надеждой Оболенской, назвав себя хабалкой.

Беременная Ксения Собчак назвала себя хабалкой


«Да уж, Ксения, вспомнить время ведения Дом-2 или «Блондинку в Шоколаде» - описание о хабалке подходит, как нельзя лучше», «Первый раз в жизни ты права», «Сама всё понимаешь... Хоть бы не фотографировалась с красивыми людьми, чтобы разницы не видно было!», «Справа лошадь, звание хабалки надо заслужить», - отреагировали на пост фолловеры.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев
Ученые определили состав препарата для блокировки
Ляйсан Утяшева озадачила поклонников странным
Беременная Ксения Собчак назвала себя хабалкой
Иван Барзиков осудил Валерия Блюменкранца за
Назван способ повышения трудоспособности офисных
Стас Михайлов показал трогательные фотографии с
Эксперты «Билайн» составили характерный портрет
Александра Черно должна государству еще около 800
Учёные: Жизнь на Марсе могла существовать под
Элине Камирен пришлось продать свой аккаунт в
Ани Лорак раскрыла секрет женского счастья
Apple выпустила финальную версию фирменной ОС
Ученые: Квантовые датчики помогут обнаружить
Mercedes-AMG Project One бросило вызов по
В штате Юта спутниковая карта Google Earth
Дана Борисова раскрыла тайну гонораров на «Битве
По мнению фолловеров, Дарья Пынзарь неудачно
Эксперты "Автостата" составили ТОП самых
Конспирологи опровергли существование НЛО
Близнецы смогли обмануть функцию Face ID на новом
Дочь Федосеевой – Шукшиной в тайне от матери
Ольгу Бузову раскритиковали за болезненный вид на
Nissan Note получил обновленную версию Nismo S
Ученые обнаружили полностью отказавшихся от секса
Нейросети "Яндекс" улучшили качество советских
Вера Брежнева в Милане блеснула на подиуме в
Apple iPhone XS Max в тесте AnTuTu установил
По мнению публики, новый избранник Виктории Бони
«Беременные» снимки экс-участницы «Дома-2»
Просмотреть все новости