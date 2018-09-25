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Ученые определили состав препарата для блокировки желания переедать

На основании проведенных исследований, ученые Мичуганского университета заявили, что найден состав препарата, способного остановить желание переедать. Опубликовано сообщение в издании Daily mail.

Ученые определили состав препарата для блокировки желания переедать


Как рассказали эксперты, главной причиной нежелания остановиться в процессе приема пищи, даже когда желудок полный, является пересиливание сигнала, который посылает мозг, а сам сигнал связан со стремлением получить пищевое удовольствие. Человеку достаточно видеть еду, он тут же теряет интерес к остальным раздражителям. Такая черта чаще всего свойственна полным людям.

В ходе экспериментов на мышах, обнаружилась связь между аппетитом и опиоидами, что было неожиданно для ученых. Оказалось, что препарат, названный «налоксон», назначаемый при передозировке запрещенных веществ, препятствует проявление вышеназванной проблемы. Эксперты объяснили, что средством контролируются сигналы нервных клеток гипоталамуса, представленным областью в головном мозге, отвечающей за пищевые привычки.

Благодаря полученным результатам с грызунами, ученые уверены в успешной работе данной схемы и для человека. Первые этапы исследований в данном направлении запланированы на ближайшее время.


 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:45

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