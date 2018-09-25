Ученые определили состав препарата для блокировки желания переедать

Как рассказали эксперты, главной причиной нежелания остановиться в процессе приема пищи, даже когда желудок полный, является пересиливание сигнала, который посылает мозг, а сам сигнал связан со стремлением получить пищевое удовольствие. Человеку достаточно видеть еду, он тут же теряет интерес к остальным раздражителям. Такая черта чаще всего свойственна полным людям.В ходе экспериментов на мышах, обнаружилась связь между аппетитом и опиоидами, что было неожиданно для ученых. Оказалось, что препарат, названный «налоксон», назначаемый при передозировке запрещенных веществ, препятствует проявление вышеназванной проблемы. Эксперты объяснили, что средством контролируются сигналы нервных клеток гипоталамуса, представленным областью в головном мозге, отвечающей за пищевые привычки.Благодаря полученным результатам с грызунами, ученые уверены в успешной работе данной схемы и для человека. Первые этапы исследований в данном направлении запланированы на ближайшее время.