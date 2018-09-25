АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Квантовые датчики помогут обнаружить темную материю
EUR 77.68 USD 66.16
Курс валют на 25.09.2018

Иван Барзиков осудил Валерия Блюменкранца за измену жене

Многие зрители телепроекта «Дом-2» видели, как несколько недель назад Валерий Блюменкранц изменил своей супруге Тате с участницей Марианой Петря прямо под объективами камер. Также они еще не забыли, к какой ужасной драке этот поступок привел.

Иван Барзиков осудил Валерия Блюменкранца за измену жене


Напомним, что молодая мамочка набросилась на свою соперницу и избила ее ногами, после чего ведущими было принято решение отправить Тату вместе с дочерью домой, дабы она не калечила свою психику, а также других участников реалити-шоу.

Стоит отметить, что поступок Валеры осудили не только фанаты, но и многие действующие и бывшие герои телестройки. К этому списку относится и Иван Барзиков, который опубликовал на своей странице ролик с участием Блюменкранцев и подверг резкой критике измену главы семейства.

«Мой девиз по жизни: главное — не [облажаться]. Так вот, друг мой, ты [облажался]. Нельзя обижать свою жену, это мать твоих детей. А получилось так, что ты сам себя позоришь… Печально на это все смотреть, не верю своим глазам, что Валера так мог поступить. Где любовь, где честность, она вообще существует? Я был свидетелем на свадьбе, и мне самому больно за всем этим наблюдать», - такими словами сопроводил размещенное видео молодой человек.


Впрочем, об этом же несколькими днями ранее пытался сказать и Глеб Жемчугов. Более того, он порекомендовал бывшему коллеге не повторять его ошибок и сделать все для того, чтобы помириться с супругой, ведь в противном случае есть вероятность, что Бетти будет называть папой совсем другого мужчину.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев
Ученые определили состав препарата для блокировки
Ляйсан Утяшева озадачила поклонников странным
Беременная Ксения Собчак назвала себя хабалкой
Иван Барзиков осудил Валерия Блюменкранца за
Назван способ повышения трудоспособности офисных
Стас Михайлов показал трогательные фотографии с
Эксперты «Билайн» составили характерный портрет
Александра Черно должна государству еще около 800
Учёные: Жизнь на Марсе могла существовать под
Элине Камирен пришлось продать свой аккаунт в
Ани Лорак раскрыла секрет женского счастья
Apple выпустила финальную версию фирменной ОС
Ученые: Квантовые датчики помогут обнаружить
Mercedes-AMG Project One бросило вызов по
В штате Юта спутниковая карта Google Earth
Дана Борисова раскрыла тайну гонораров на «Битве
По мнению фолловеров, Дарья Пынзарь неудачно
Эксперты "Автостата" составили ТОП самых
Конспирологи опровергли существование НЛО
Близнецы смогли обмануть функцию Face ID на новом
Дочь Федосеевой – Шукшиной в тайне от матери
Ольгу Бузову раскритиковали за болезненный вид на
Nissan Note получил обновленную версию Nismo S
Ученые обнаружили полностью отказавшихся от секса
Нейросети "Яндекс" улучшили качество советских
Вера Брежнева в Милане блеснула на подиуме в
Apple iPhone XS Max в тесте AnTuTu установил
По мнению публики, новый избранник Виктории Бони
«Беременные» снимки экс-участницы «Дома-2»
Просмотреть все новости