Иван Барзиков осудил Валерия Блюменкранца за измену жене

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Напомним, что молодая мамочка набросилась на свою соперницу и избила ее ногами, после чего ведущими было принято решение отправить Тату вместе с дочерью домой, дабы она не калечила свою психику, а также других участников реалити-шоу.Стоит отметить, что поступок Валеры осудили не только фанаты, но и многие действующие и бывшие герои телестройки. К этому списку относится и Иван Барзиков, который опубликовал на своей странице ролик с участием Блюменкранцев и подверг резкой критике измену главы семейства.Впрочем, об этом же несколькими днями ранее пытался сказать и Глеб Жемчугов. Более того, он порекомендовал бывшему коллеге не повторять его ошибок и сделать все для того, чтобы помириться с супругой, ведь в противном случае есть вероятность, что Бетти будет называть папой совсем другого мужчину.