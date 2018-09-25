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Александра Черно должна государству еще около 800 тысяч рублей

Многие зрители телепроекта «Дом-2» знают, что до прихода в периметр Александра Черно попала в неприятную историю, в результате которой задолжала огромную сумму денег и выплачивать ее приходится и по сей день.

Девушка никогда не скрывала того, что имеет за спиной большой долг и хочет пробыть на реалити-шоу как можно дольше, так как иным образом ей его никак не выплатить.

Александра Черно должна государству еще около 800 тысяч рублей


Периодически Саша поднимает тему денег, которые она должна отдать, отмечая то, что потихоньку освобождается от этой тяжбы. Однако конкретных сумм участница никогда не называла, а потому публике всегда было интересно, сколько же на самом деле ей придется еще заплатить.

И несколько дней назад стало известно о том, что смотреть на Черно поклонникам телестройки придется еще очень долго, так как на сайте судебных приставов указано, что на данный момент времени она должна еще около 800 тысяч рублей.

Александра Черно должна государству еще около 800 тысяч рублей


В Сети так же появился скриншот, на котором хорошо видно, что девушка обязана выплатить еще довольно кругленькую сумму.

Стоит отметить, что сама возлюбленная Иосифа Оганесяна появившуюся информацию о ее долгах никак не прокомментировала. Сейчас она отправилась вместе со своим избранником на родину, дабы познакомить парня с родственниками, а после со спокойной душой отправиться в ЗАГС для подачи заявления.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:28

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