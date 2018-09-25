АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Квантовые датчики помогут обнаружить темную материю
EUR 77.68 USD 66.16
Курс валют на 25.09.2018

Элине Камирен пришлось продать свой аккаунт в Instagram из-за тяжелого материально положения

Профили публичных личностей всегда были лакомым кусочком для мошенников, ведь для многих из них это не только возможность напрямую общаться со своими поклонниками, а в первую очередь это высокооплачиваемая работа, так как рекламодатели платят им по несколько сотен тысяч рублей всего лишь за короткий пост об их услугах или товарах, поэтому знаменитости и прочие медийные люди так сильно боятся взломов или блокировки.

Переживают за свои аккаунты и герои телепроекта «Дом-2», поскольку после выхода за ворота они то и делают, что живут на рекламные деньги, отказываясь идти на какую-либо работу, дабы обеспечивать себя стабильным заработком.

Элине Камирен пришлось продать свой аккаунт в Instagram из-за тяжелого материально положения


Так, несколько дней назад хакерской атаке подверглась страница бывшей звезды реалити-шоу Элина Камирен, которая несколько лет привлекала подписчиков интересным контентом, устраивала розыгрыши, учила искусству привлечения мужчин, а также рассказывала о прелестях жизни на «Доме».

Профиль был взломан, вот только злоумышленники не потребовали у девушки материального вознаграждения за возврат, а подали его третьим лицам, и теперь она ничего не может с этим сделать. Ей пришлось создать себе новую страницу и заново заняться его «раскруткой».

Впрочем, далеко не все пользователи верят в то, что Элина действительно пострадала от рук мошенников. По мнению некоторых, она сама продала свой аккаунт из-за тяжелого материально положения, но признаться в этом ей было стыдно, поэтому она придумала историю со взломом.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стас Михайлов показал трогательные фотографии с
Эксперты «Билайн» составили характерный портрет
Александра Черно должна государству еще около 800
Учёные: Жизнь на Марсе могла существовать под
Элине Камирен пришлось продать свой аккаунт в
Ани Лорак раскрыла секрет женского счастья
Apple выпустила финальную версию фирменной ОС
Ученые: Квантовые датчики помогут обнаружить
Mercedes-AMG Project One бросило вызов по
В штате Юта спутниковая карта Google Earth
Дана Борисова раскрыла тайну гонораров на «Битве
По мнению фолловеров, Дарья Пынзарь неудачно
Эксперты "Автостата" составили ТОП самых
Конспирологи опровергли существование НЛО
Близнецы смогли обмануть функцию Face ID на новом
Дочь Федосеевой – Шукшиной в тайне от матери
Ольгу Бузову раскритиковали за болезненный вид на
Nissan Note получил обновленную версию Nismo S
Ученые обнаружили полностью отказавшихся от секса
Нейросети "Яндекс" улучшили качество советских
Вера Брежнева в Милане блеснула на подиуме в
Apple iPhone XS Max в тесте AnTuTu установил
По мнению публики, новый избранник Виктории Бони
«Беременные» снимки экс-участницы «Дома-2»
Ученые: Земляне находятся на нулевом уровне
В Красноярском крае мужчина избил и искусал 3-х
Скандальный блогер Лена Миро назвала Ксению
В гипермаркете Санкт-Петербурга посетителю
Vesta Sport может стать самым дорогим авто
Археологи обнаружили масштабное древнее здание в
Просмотреть все новости