Элине Камирен пришлось продать свой аккаунт в Instagram из-за тяжелого материально положения

Переживают за свои аккаунты и герои телепроекта «Дом-2», поскольку после выхода за ворота они то и делают, что живут на рекламные деньги, отказываясь идти на какую-либо работу, дабы обеспечивать себя стабильным заработком.Так, несколько дней назад хакерской атаке подверглась страница бывшей звезды реалити-шоу Элина Камирен, которая несколько лет привлекала подписчиков интересным контентом, устраивала розыгрыши, учила искусству привлечения мужчин, а также рассказывала о прелестях жизни на «Доме».Профиль был взломан, вот только злоумышленники не потребовали у девушки материального вознаграждения за возврат, а подали его третьим лицам, и теперь она ничего не может с этим сделать. Ей пришлось создать себе новую страницу и заново заняться его «раскруткой».Впрочем, далеко не все пользователи верят в то, что Элина действительно пострадала от рук мошенников. По мнению некоторых, она сама продала свой аккаунт из-за тяжелого материально положения, но признаться в этом ей было стыдно, поэтому она придумала историю со взломом.