Ученые: Людям сложно оставаться добрыми из-за эффекта наблюдателя

Психологами было проведено исследование, в ходе которого они выяснили, что люди, которые наблюдают за нуждающимися, начинают по истечению некоторого времени представлять себя на их месте. Между тем приходит осознание, что в тяжелой ситуации никто не придет в итоге на помощь. При этом положение в обществе кажется опасным, ослабевает эффект наблюдателя. По мнению исследователей в человеке можно доброту пробудить несколькими способами. Один из способов это рефрейминг. Этот термин описывается несколькими метафорами, а именно: «заново приспособиться» либо «вставить в новую рамку старую картину». Он в психологии означает перестройку поведения, восприятия, мышления.Путь к просветлению в религии начинается с пробуждения у человека сострадания. Люди для победы над своей неуверенностью должны в первую очередь изменить ситуацию.