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Ученые: Людям сложно оставаться добрыми из-за эффекта наблюдателя

Ученые Калифорнийского университета выяснили, почему человеку сложно оставаться добрым. Оказалось, что проблема кроется в данном случае в ослаблении так называемого эффекта наблюдателя.

Ученые: Людям сложно оставаться добрыми из-за эффекта наблюдателя


Психологами было проведено исследование, в ходе которого они выяснили, что люди, которые наблюдают за нуждающимися, начинают по истечению некоторого времени представлять себя на их месте. Между тем приходит осознание, что в тяжелой ситуации никто не придет в итоге на помощь. При этом положение в обществе кажется опасным, ослабевает эффект наблюдателя. По мнению исследователей в человеке можно доброту пробудить несколькими способами. Один из способов это рефрейминг. Этот термин описывается несколькими метафорами, а именно: «заново приспособиться» либо «вставить в новую рамку старую картину». Он в психологии означает перестройку поведения, восприятия, мышления.

Путь к просветлению в религии начинается с пробуждения у человека сострадания. Люди для победы над своей неуверенностью должны в первую очередь изменить ситуацию.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:15

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