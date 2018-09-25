Ученые: Квантовые датчики помогут обнаружить темную материю

«Традиционные эксперименты WIMP dark matter еще ничего не нашли. И есть много теоретической работы по моделям, которые касаются частиц более низкой массы. Это не так просто, ведь речь идет об очень маленьком сигнале, который должен быть обнаружен без фонового шума», - отмечают ученые.

Американские ученые в рамках научно-исследовательской программы, поддерживаемой Департаментом энергетики США, заявили, что квантовые датчики помогут обнаружить темную материю. Научное издание Phys сообщило о подробностях эксперимента.По словам экспертов, технологии такого плана становятся самыми перспективными альтернативами более традиционным «мышеловкам», которые исследователи ранее использовали для поиска неуловимых частиц. Крупнейшее финансируемое HEP предприятие будет включать в себя команду ученых для разработки и последующей демонстрации квантовых датчиков.Одно средство измерения будет использовать жидкостный гелий очень низкой температуры, другой же - специально изготовленные кристаллы арсенида галлия, также охлажденные к криогенным температурам. Исследователи надеются разработать «ловцов» темной материи таким образом, чтобы лучше отфильтровывать ненужные сигналы.Стоит отметить, что новый проект опирается на глубокий опыт создания других типов детекторов частиц, а также НИОКР в ультразвуковых датчиках, которые работают на пороге, когда электропроводящий материал становится сверхпроводником. Их версии уже использовались для определения небольших температурных колебаний в реликтовом свете микроволны.