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Ученые: Квантовые датчики помогут обнаружить темную материю
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Ученые: Квантовые датчики помогут обнаружить темную материю

Американские ученые в рамках научно-исследовательской программы, поддерживаемой Департаментом энергетики США, заявили, что квантовые датчики помогут обнаружить темную материю. Научное издание Phys сообщило о подробностях эксперимента.

Ученые: Квантовые датчики помогут обнаружить темную материю


По словам экспертов, технологии такого плана становятся самыми перспективными альтернативами более традиционным «мышеловкам», которые исследователи ранее использовали для поиска неуловимых частиц. Крупнейшее финансируемое HEP предприятие будет включать в себя команду ученых для разработки и последующей демонстрации квантовых датчиков.

Одно средство измерения будет использовать жидкостный гелий очень низкой температуры, другой же - специально изготовленные кристаллы арсенида галлия, также охлажденные к криогенным температурам. Исследователи надеются разработать «ловцов» темной материи таким образом, чтобы лучше отфильтровывать ненужные сигналы.

«Традиционные эксперименты WIMP dark matter еще ничего не нашли. И есть много теоретической работы по моделям, которые касаются частиц более низкой массы. Это не так просто, ведь речь идет об очень маленьком сигнале, который должен быть обнаружен без фонового шума», - отмечают ученые.


Стоит отметить, что новый проект опирается на глубокий опыт создания других типов детекторов частиц, а также НИОКР в ультразвуковых датчиках, которые работают на пороге, когда электропроводящий материал становится сверхпроводником. Их версии уже использовались для определения небольших температурных колебаний в реликтовом свете микроволны.


 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 19:01

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