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Apple выпустила финальную версию фирменной ОС macOS Mojave

Разработчиками компании Apple выпущена финальная версия фирменной операционной системы версии macOS Mojave. Даная операционка является доступной для бесплатного скачивания на App Store для каждого совместимого компьютера.

Apple выпустила финальную версию фирменной ОС macOS Mojave


Разработчики, а также отобранный круг рядовых пользователей тестировали операционную систему macOS Mojave после презентации в рамках WWDC 2018. «Операционку» выпустили теперь официально. Также она была добавлена для скачивания в популярный интернет-магазин App Store. Обладатели «яблочной» продукции беспрепятственно могут теперь обновить свои компьютеры. Между тем важным условием в данном случае является возраст устройства. Он не должен быть старше 2012 года.

Стоит отметить, что главным отличием «операционки» macOS Mojave от прочих версий является новый интерфейс. В свою очередь он предоставляет возможность установки тёмной темы, динамических обоев, которые меняться будут вместе с меняющимся временем суток.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:03

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