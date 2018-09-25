Apple выпустила финальную версию фирменной ОС macOS Mojave

Разработчики, а также отобранный круг рядовых пользователей тестировали операционную систему macOS Mojave после презентации в рамках WWDC 2018. «Операционку» выпустили теперь официально. Также она была добавлена для скачивания в популярный интернет-магазин App Store. Обладатели «яблочной» продукции беспрепятственно могут теперь обновить свои компьютеры. Между тем важным условием в данном случае является возраст устройства. Он не должен быть старше 2012 года.Стоит отметить, что главным отличием «операционки» macOS Mojave от прочих версий является новый интерфейс. В свою очередь он предоставляет возможность установки тёмной темы, динамических обоев, которые меняться будут вместе с меняющимся временем суток.