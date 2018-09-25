Эксперты «Билайн» составили характерный портрет среднестатистического владельца iPhone в России

По статистике, пользоваться «яблочной» продукцией предпочитают 52 процента мужчин и 48 процентов женщин. Стоит отметить, что в этом году зарегистрировали 60 процентов владельцев iPhone от 25 до 44 лет. В прошлом году 30 процентов абонентов «Билайн» на ОС iOS были люди от 55 лет. Больше всего трафика генерируется владельцами iPhone X, а также iPhone 8 Plus, не выходя почти из WhatsApp, а также Instagram. В мессенджерах и соцсетях по большому счёту «зависают» хозяева «плюсов». В РФ самыми востребованными смартфонами Apple являются версии 5s, 6, 7, которые нормально работают на iOS 12. Путешествия во многих случаях себе могут позволить пользователи новой купертиновской «десятки». При этом 50 процентов курсируют по РФ, 25 процентов по всему миру.Подытожив собранные данные, специалисты получили портрет владельца iPhone. Таким образом, владельцами «яблочных» устройств являются люди, любящие путешествовать, предпочитающие «десятку» либо «плюсы», проводящие много времени в Сети.