По мнению фолловеров, Дарья Пынзарь неудачно обколола лицо липолитиками

«Я всегда обращаю внимание на профессионализм, чистоту и качество работы... мы провели процедурки по корректированию овала лица, а говоря простым языком, покололи липолитики, чтоб убрать подбородок и сделать лицо утончённым...», - написала девушка.

Более того, на своей странице в социальной сети Instagram девушка опубликовала небольшой ролик, в котором показала процесс выполнения косметологической процедуры и результат сразу после нее.В подписи к видео Даша предупредила, что ее лицо немного опухло, однако это ненадолго и стоит того, ведь со временем она станет настоящей красоткой. Также она отметила, что не прошла еще полный курс и на эту процедуру ей необходимо будет явиться еще раз, дабы закрепить полученный результат.Пынзарь хотела таким образом сделать своему косметологу рекламу, однако подписчики отреагировали совсем не так, как она ожидала. Многим показалось, что экс-звезда телестройки наоборот сделала антирекламу, ведь в ролике она выглядела просто ужасающе и после такого к ее мастеру вряд ли кто-то захочет обратиться.Что касается Даши, то подписчики обругали ее за то, что она в свои тридцать лет выглядит на сорок из-за частого использования «уколов красоты». Они попросили ее прекратить издеваться над собой и не губить свою естественность, а точнее то, что от нее осталось.