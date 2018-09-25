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Стас Михайлов показал трогательные фотографии с празднования дня рождения дочки Марии

21 сентября младшая дочка Стаса Михайлова – Мария, отметила свое 6-летие. В честь именин знаменитый певец и его супруга Инна Михайлова организовали грандиозный праздник для своей наследницы.

Стас Михайлов показал трогательные фотографии с празднования дня рождения дочки Марии


Ряд снимков с детской вечеринки исполнитель песен поделился с поклонниками только сегодня в своем Instagram-аккаунте. На публикациях видно, что на именинах присутствовало множество гостей, насладившихся трехъярусным тортом, который был украшен фигурками мультяшных девочек. Организаторы праздника позаботились также о кэнди-баре, в котором взрослые и малыши могли угоститься различными сладостями. На вечеринку были приглашены аниматоры, устроившие дождь из разноцветных ленточек. Мария была одета в нежно-голубой наряд принцессы, при этом ее сестра Иванна облачилась в розовое платье. Фотографии с именин дочери Стаса Михайлова в течение трех часов сумели собрать свыше 4 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев, в которых фанаты артиста принялись поздравлять именинницу.

Стас Михайлов показал трогательные фотографии с празднования дня рождения дочки Марии


Стоит напомнить, что у исполнителя песен и его жены есть старшая дочка Иванна. У певца от прошлых отношений также есть дочь Дарья и сын Никита, а у его супруги — дочь Ева и сын Андрей. Фанаты давно убедились, что знаменитый вокалист — заботливый отец.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:52

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