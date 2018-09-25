Ани Лорак раскрыла секрет женского счастья
Известная российская певица украинского происхождения Ани Лорак в проекте «Star Masterclass» поделилась с женской половиной населения страны секретами женского счастья. По ее мнению, девушки совершают много ошибок в отношениях с мужчинами.
Певица Ани Лорак отметила, что в наше время очень много мужчин, которые не созрели для серьезных и глубоких отношений, а тем более для брака. Ведь основополагающей основой для них является умение отдавать партнеру, а не только брать у него. Исходя из этого, Лорак призывает девушек и женщин тщательнее выбирать спутника жизни. Также она советует брать инициативу в свои руки и делать предложение своему мужчине первой.
Несмотря на недавнюю скандальную историю, создавшуюся вокруг ее семейного очага, артистка делится секретами сохранения искорки и огня страсти в браке. Она призналась, что 10 лет ей удавалось сохранить страсть с мужем даже на расстоянии.
Певица Ани Лорак отметила, что в наше время очень много мужчин, которые не созрели для серьезных и глубоких отношений, а тем более для брака. Ведь основополагающей основой для них является умение отдавать партнеру, а не только брать у него. Исходя из этого, Лорак призывает девушек и женщин тщательнее выбирать спутника жизни. Также она советует брать инициативу в свои руки и делать предложение своему мужчине первой.
Несмотря на недавнюю скандальную историю, создавшуюся вокруг ее семейного очага, артистка делится секретами сохранения искорки и огня страсти в браке. Она призналась, что 10 лет ей удавалось сохранить страсть с мужем даже на расстоянии.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:13