Ани Лорак раскрыла секрет женского счастья

Певица Ани Лорак отметила, что в наше время очень много мужчин, которые не созрели для серьезных и глубоких отношений, а тем более для брака. Ведь основополагающей основой для них является умение отдавать партнеру, а не только брать у него. Исходя из этого, Лорак призывает девушек и женщин тщательнее выбирать спутника жизни. Также она советует брать инициативу в свои руки и делать предложение своему мужчине первой.Несмотря на недавнюю скандальную историю, создавшуюся вокруг ее семейного очага, артистка делится секретами сохранения искорки и огня страсти в браке. Она призналась, что 10 лет ей удавалось сохранить страсть с мужем даже на расстоянии.