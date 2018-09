Mercedes-AMG Project One бросило вызов по скорости гибридной версии Porsche 919

Рекорд скорости на сегодняшний день принадлежит версии Porsche 919 Hybrid Evo – 5 мин 19,55 сек. Но руководство Mercedes-AMG, которая является дочерней компанией автобренда Mercedes-Benz, заявило, что Project One преодолеет дистанцию быстрее. Для этого имеются все предпосылки. Имеются данные, что Project One выпустят в количестве 275 единиц. На этот тираж сформировали уже пакет заказов. Транспортное средство первые покупатели получат в начале следующего года.Стоит отметить, что Porsche 919 Hybrid Evo создали только для трековых заездов. А вот Project One может преодолевать магистрали общего пользования.