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Дана Борисова раскрыла тайну гонораров на «Битве экстрасенсов»

Дана Борисова поведала о том, что за съёмки в «Битве экстрасенсов» она получила 250 000 рублей. До этого гонорар участников держался в секрете.

Дана Борисова раскрыла тайну гонораров на «Битве экстрасенсов»


Дана Борисова была приглашена на съёмки 19 сезона программы «Битва экстрасенсов» в качестве «Мистера Х». После записи Борисова призналась, что не боялась экстрасенсов, а напротив с уважением относилась к каждому. По её слова они напророчили телеведущей светлое будущее. Особенно она отметила в своём рассказе тех, кто упоминал о её родных и близких. Многие удивили Борисову, многих она назвала «шарлатанами», но общее впечатление от участия в проекте у неё осталось положительным.

Особое внимание 42-летняя телеведущая уделила гонорару, который был выплачен ей за участие. До сих пор продюсеры держали сумму выплат в строгом секрете. По словам Даны Борисовой, её гонорар составил 250 тысяч рублей.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:36

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