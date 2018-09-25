Дана Борисова раскрыла тайну гонораров на «Битве экстрасенсов»

Дана Борисова была приглашена на съёмки 19 сезона программы «Битва экстрасенсов» в качестве «Мистера Х». После записи Борисова призналась, что не боялась экстрасенсов, а напротив с уважением относилась к каждому. По её слова они напророчили телеведущей светлое будущее. Особенно она отметила в своём рассказе тех, кто упоминал о её родных и близких. Многие удивили Борисову, многих она назвала «шарлатанами», но общее впечатление от участия в проекте у неё осталось положительным.Особое внимание 42-летняя телеведущая уделила гонорару, который был выплачен ей за участие. До сих пор продюсеры держали сумму выплат в строгом секрете. По словам Даны Борисовой, её гонорар составил 250 тысяч рублей.