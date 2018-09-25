Ольгу Бузову раскритиковали за болезненный вид на обложке журнала Elle

Именно поэтому у Оли так много подписчиков – 13,8 миллионов, которые просто поражают своей отдачей, а также спектром эмоций, испытуемых к звезде.Однако недавно произошел, можно сказать, беспрецедентный случай: Бузова снялась для нового номера глянцевого журнала Elle Girl, дала большое интервью и даже попала на обложку, но ни словом не обмолвилась об этом в своем микроблоге. И ее недоброжелатели понимают почему.Все дело в том, что на фотографиях, сделанных специально для журнала, теледива выглядит очень замученно и даже жалостливо. По словам некоторых, глядя на них, им хочется взять Олю и пожалеть.Впрочем, скорее всего Бузова была в образе, поскольку на снимках в своем «Инстаграме» она выглядит довольно бодро и весело, ни намека на усталость и отсутствие сил.