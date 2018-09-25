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Ольгу Бузову раскритиковали за болезненный вид на обложке журнала Elle

Ни для кого не секрет, что популярная певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова делится со своими фанатами в социальной сети Instagram практически всеми событиями, которые происходят в ее жизни: съемки на ТНТ, интервью и фотосессии для журналов, выход новой песни или клипа, обновленная линейка одежды ее бренда и т.д.

Ольгу Бузову раскритиковали за болезненный вид на обложке журнала Elle


Именно поэтому у Оли так много подписчиков – 13,8 миллионов, которые просто поражают своей отдачей, а также спектром эмоций, испытуемых к звезде.

Однако недавно произошел, можно сказать, беспрецедентный случай: Бузова снялась для нового номера глянцевого журнала Elle Girl, дала большое интервью и даже попала на обложку, но ни словом не обмолвилась об этом в своем микроблоге. И ее недоброжелатели понимают почему.

Ольгу Бузову раскритиковали за болезненный вид на обложке журнала Elle


Все дело в том, что на фотографиях, сделанных специально для журнала, теледива выглядит очень замученно и даже жалостливо. По словам некоторых, глядя на них, им хочется взять Олю и пожалеть.

Впрочем, скорее всего Бузова была в образе, поскольку на снимках в своем «Инстаграме» она выглядит довольно бодро и весело, ни намека на усталость и отсутствие сил.

Ольгу Бузову раскритиковали за болезненный вид на обложке журнала Elle


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:29

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