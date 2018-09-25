В штате Юта спутниковая карта Google Earth показала загадочные объекты на поверхности Земли

Ежедневно миллионы людей пользуются сервисом спутниковых карт Google Earth, в основном их целью является построение маршрута или изучение какой-либо местности. Один из юзеров воспользовался Google Earth с целью изучить местность, и случайно наткнулся на объекты, которые напоминали какую-то символику. Неизвестного рода рисунки размещены 4 четкими и ровными рядами на территории американского штата Юта. С высоты птичьего полета их размеры кажутся внушительными.Уфологии с конспирологами увидели в этих объектах послание от далеких предков, живущих на Земле много лет назад, которые обладали технологическими знаниями, позволяющими создать такие изображения, или что это след внеземных цивилизаций. Однако среди пользователей нашлись те, кто попытался разобраться в происхождении данных символов. Они выяснили, что упоминание об этих рисунка началось 25 лет назад, из чего можно сделать вывод, что они появились очень давно.Расшифровать данное «послание» так и не удалось, а сомневающиеся граждане считают, что объекты созданы природой.