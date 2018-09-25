Эксперты "Автостата" составили ТОП самых популярных среди молодежи авто в России

Аналитиками агентства «АВТОСТАТ» в течение последних 3 лет проводился опрос, участниками которого были 88 000 жителей РФ возрастом не более 35 лет. 15,6 процента респондентов среди них выбрали продукцию компании Toyota. Второе место досталось отечественной LADA (14,4 процента). Японский бренд Nissan оказался на третьей позиции с показателем в 6,4 процента.В России самым популярным молодежным транспортными средством оказалась LADA Samara. В данном случае результат составил 4,5 процента. На второй позиции среди моделей оказался Ford Focus (доля продаж равна 3%). Тройку лидеров замыкает версия Toyota Corolla. Показатели продаж достигли 2,7%. В пятёрку лидеров вошли версии LADA 110 (2,5 процента), а также LADA Kalina (1,7 процента).