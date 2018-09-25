Nissan Note получил обновленную версию Nismo S

Передние колёса вращаются за счёт электромотора, а бензиновый двигатель выполняет роль генератора, он стал более совершенным. Номинальная мощность электромотора не поменялась, а вот его пиковая отдача выросла. В автомобиле установлен новый инвертор и блок управления, а крутящий момент доступен уже на старте.Nissan Note e-Power Nismo S стал самой дорогой моделью в Японии. Продажа этих автомобилей пока доступна только на островах.