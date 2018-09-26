Xiaomi готовит к выпуску игровой смартфон Black Shark 2

Смартфон засветился в информационной базе китайского центра TENAA. Здесь устройство обозначено как AWM-A0. Между тем на изображении просматривается фирменный дизайн игрового современного смартфона от Xiaomi. Несколько изменился дизайн модели. К примеру, сканер отпечатка пальца переехал с передней панели на заднюю. Black Shark 2 имеет другую компоновку элементов основной камеры. Новая версия основана будет на однокристальной современной системе Snapdragon 845. Её вычислительные ядра будут серьезно разогнаны.Данное обстоятельство позволило ряду экспертов предположить, что речь может идти о самом мощном в мире игровом смартфоне. Это станет известно после тестирования устройства в реальных условиях. Среди прочих особенностей следует отметить ОЗУ на 8 Гб, ПЗУ на 128 Гб, АКБ на 4 000 мАч.