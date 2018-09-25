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По мнению публики, новый избранник Виктории Бони гомосексуалист

После того, как в Сети появилась новость о том, что популярная экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня рассталась с французских миллиардером Пьером Андюраном, она тут же представила публике своего нового, но более скромного избранника.

По мнению некоторых фолловеров, в Монако девушку уже все знают, а потому ей пришла в голову идея попробовать поискать ухажера за океаном. Более того, ей действительно удалось познакомиться там с привлекательным молодым человеком.

По мнению публики, новый избранник Виктории Бони гомосексуалист


Теперь на ее странице в социальной сети Instagram появились фотографии с неким Алленом Джеффри Бейером, который занимается юриспруденцией в сфере СМИ и развлечений, как в Америке, так и в России.

Кроме того, также стало известно, что Вика намерена получить гражданство в штатах и переехать туда жить, а это значит, что роман с американцем можно называть серьезным, хотя некоторые и сомневаются в этом.

По мнению публики, новый избранник Виктории Бони гомосексуалист


По большей части публику смущает то, что парень очень похож на представителя нетрадиционной ориентации, а следовательно, девушки его совсем не привлекают и отношения с Боней – это ничто иное, как фикция, возможно, созданная для того, чтобы звезда телестройки быстро получила гражданство.

Впрочем, стоит отметить, что в свое время Алекса Смерфита многие тоже называли гомосексуалистом, но после того, как у них с Викой появилась дочь, все вопросы отсеялись сами собой.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:30

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