Кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4х4 поразит покупателей своей экономичностью

Усовершенствованный кроссовер Crossback E-Tense 4х4 от компании DS будет представлен в Парижском автосалоне с 4 по 14 октября этого года. Французский бренд отличается новой силовой установкой с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 200 л.с. и наличием двух электромоторов.Зарядка аккумуляторных батарей в домашних условиях займёт 8 часов. На электрическом аккумуляторе машина может пройти от 50 до 60 км., в зависимости от выбранного цикла. При смешанном цикле расход топлива составит 2,2 л./100 км.