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Психологи: Форма пупка расскажет о характере человека и спрогнозирует продолжительность его жизни

Берлинский психолог Герхарда Райбманна утверждает, что именно по форме пупка можно спрогнозировать, сколько лет человеку предназначено жить, и какой у него характер. Итоги исследования опубликованы в научных изданиях.

Психологи: Форма пупка расскажет о характере человека и спрогнозирует продолжительность его жизни


Как известно из анатомии, у каждого жителя планеты свои особенные формы тела, лица, пальцев, ногтевых пластин и пупка. О нем и пойдет речь. Психолог из Германии Герхард Райбманн проанализировал группу людей с разными формами этой впадинки на животе и выяснил, черты характера и ее форма взаимосвязаны.Таким образом, можно сказать, что общительные и уверенные в себе люди имеют «выпирающий» пупок, они оптимисты по жизни, но уверенность в собственной правоте может сыграть с ними злую шутку, и они не смогут ужиться по одной крышей с близким человеком. А проживет обладатель такой формы 72 года.

Люди, у которых овальный и горизонтально сплющенный пупок живут в среднем 65-68 лет. У первых наблюдается тонкая душевная организации, они крайне восприимчивы к трудностям, которые им преподносит жизнь. Вторые же наоборот, получили достаточно сложный характер, из-за чего с ними практически невозможно ни о чем договориться, так как они совершено не поддаются никакому убеждению.

А вот долгожителями оказались люди, которым природа «подарила» вертикально вытянутую и круглую с углублением форму пупков - им предстоит прожить 75 и 81 год. Вертикально вытянута форма, характерна людям, которые предпочитают никому не открываться, но это не значит, что они не способны на хорошие поступки, например оказание кому-то помощи. Люди, которым обещана продолжительность жизни в 81 год и имеющие круглый с углублением пупок, способны на сердечные переживания. Они очень хорошо чувствую боль другого человека, и всеми своими силами пытаются помочь слабым и малоимущим. Очень часто такими людьми пользуются в корыстных целях.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 04:31

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