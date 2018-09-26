Эксперты назвали самые эффективные методы лечения похмелья

Во время похмелья организм переживает детоксикацию. По заявлению некоторых специалистов в области медитации, данное состояние является симптомом вины. Если верить словам опытных мастеров данного вида психических упражнений, медитируя в течении 11 минут можно лишиться всех негативных симптомов. Далее в списке располагается вода. Она необходима организму в больших количествах для восполнения утраченной жидкости. Особенно эффективной себя показала кокосовая вода, а также травяные чаи и соки. Впрочем, апельсиновый сок чрезмерно кислотный, в связи с чем, его прием может ухудшить неблагоприятные ощущения.К наиболее эффективным способам лечения похмелья эксперты относят огуречный рассол, яйцо вкрутую и листовой салат. Так или иначе, медики склоняются к тому, что при похмелье обязательно нужно есть и пить. Куриный суп с лапшой, как и овсянка, также являются довольно не плохим методом нормализации кислотности желудка.