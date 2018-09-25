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«Беременные» снимки экс-участницы «Дома-2» Александры Артемовой «взорвали» Интернет

«Беременные» фотографии бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Александры Артемовой «взорвали» Сеть. Девушка перестала скрывать от преданных поклонников свое интересное положение.

«Беременные» снимки экс-участницы «Дома-2» Александры Артемовой «взорвали» Интернет


Ни для кого из верных фанатов прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что чуть меньше года назад Александра Артемова и Евгений Кузин наконец-таки официально оформили свои отношения. А за последние несколько месяцев, как оказалось, в жизни звездной парочки произошли и другие приятные перемены.

Так, например, Александра и Евгений обзавелись собственной квартирой, где они сейчас активно делают ремонт. Более того, бывший участник телепроекта «Дом-2» не поскупился и купил своей любимой супруге шикарное дорогостоящее транспортное средство.

Тем не менее, о главных переменах в своем семействе Артемова и Кузин предпочитают помалкивать. И если бы не случайные фотографии, которые сделали поклонники парочки, многие телезрители «Дома-2» могли бы так и не узнать о том, что Александра на самом деле находится в интересном положении и совсем скоро подарит Евгению еще одного наследника.

Судя по снимкам, которые уже облетели все социальные сети, бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» пытается по-прежнему маскировать свой округлившийся беременный животик за объемными нарядами, куртками и теплыми кофтами, тем не менее, до родов осталось не так уж и много времени.

«Артемова беременна!!! УРА!! Наконец это произошло! Я знала, что долго они не смогут жить без наследников! Почему только вы Кузин и Саша ничего не рассказывают фанатам, этого не пойму!», «Кузин и Артемова скоро станут родителями! Какое счастье! Поздравляют молоденькую мамочку с таким важным периодом! Уверена Саша будет очень хорошей мамой, да и Женя на своих ошибках уже давно научился и в этот раз ребенок будет воспитываться в полноценной семье!», «Какое счастье! Жаль, конечно же, что Женя и Саша скрывали так долго это..Хотя, в мире шоу-бизнеса в последнее время все так делают. Боятся сглаза или что-то типа того наверное. Главное, чтобы мамочка и маленьких был здоровым, а все остальное не так уж и важно! Счастья вам Кузины!! Любим вас!», - принялись активно поздравлять Александру Артемову и Евгения Кузина с пополнением в семье их преданные поклонники.


«Беременные» снимки экс-участницы «Дома-2» Александры Артемовой «взорвали» Интернет


К слову, Александра Артемова и Евгений Кузин никогда не скрывали, что не планируют откладывать рождение детей в долгий ящик. Тем более теперь, когда у них наконец появилась собственная недвижимость, а в документах стоит штамп о браке.

Стоит подчеркнуть, что Саша довольно часто делиться со своими преданными поклонниками всем, что происходит с ней в реальной жизни. Артемова то и дело рассказывает интернет-пользователям о своих достижениях и проблемах, которые возникают на ее жизненном пути. Вероятней всего, что именно поэтому экс-звезда «Дома-2» не смогла промолчать, когда в ее семействе произошло горе.

Недавно Александра Артемова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором сообщила подписчикам, что ушел из жизни ее любимый дедушка.

«Мой родной дедуля, пусть тебе земля будем пухом. Я тебя очень люблю! Артемов Виктор Михайлович умер в 5:25 сегодня, в день своего рождения. Попросите Боженьку, чтобы ему было хорошо в раю», - рассказала фанатам Александра Артемова в личном инста-блоге.


«Беременные» снимки экс-участницы «Дома-2» Александры Артемовой «взорвали» Интернет


Нужно сказать, что огромнейшее количество фолловеров поспешили поддержать бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2». Один за другим они принялись заявлять, что дедушка, скорее всего, гордится достижениями своей дорогой внучки, поэтому не хотел бы, чтобы она плакала и горевала по нему.

Тем не менее, нашлись и такие интернет-пользователи, которые осудили Александру Артемову за чрезмерную откровенность. По словам недоброжелателей девушки, Саша слишком уж активно выставляет напоказ свою личную жизнь, рассказывая даже о таких трагических событиях в своей семье, как смерть дедушки.

«Она опубликовала пост о смерти дедушки спустя всего несколько минут после того, как его не стало. Посмотрите на время и дату! Вместо того, чтобы быть со своей семье, поддерживать их и успокаивать, она занимается непонятно чем!», «Саша, Саша, очень разочаровала ты меня! Лучше сходи в храм и поставь свечку за своего дедушку, а не в социальных сетях сидишь! И вообще, не нужно рассказывать о таких семейных проблемах всем подряд! Такие темы не должны выноситься на всеобщее обозрение!!!», «Никогда не понимала и наверное не пойму, зачем выставлять смерть очень близкого человека напоказ? Тем более, выкладывать в Сеть фотографию умершего дедушки! И это все делать просто через несколько минут после его кончины! Кошмар! Саша, ты меня разочаровал!», - высказывали свое мнение антифанаты Александры Артемовой в Сети.


«Беременные» снимки экс-участницы «Дома-2» Александры Артемовой «взорвали» Интернет


В свою очередь сама Александра никак не отреагировала на нелицеприятные высказывания в свой адрес. Вполне вероятно, что сразу же после публикации поста девушка тут же отправилась к своим родным, помогать им в организации похорон дедушки.

Отметим, что Артемова не единожды признавалась своим поклонникам, что для нее важнее семьи и семейных ценностей никогда ничего не было и не будет. По словам бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», она находится в очень хороших отношениях не только со своими родственниками, но и с родными своего любимого супруга, которых они стараются поддерживать даже материально.

Заметим, что долгое время Александра Артемова и Евгений Кузин не рассказывали фанатам, где именно они приобрели недвижимость. Тем не менее, на днях девушка все-таки немного приоткрыла завесу этой тайны и сообщила фанатам, что квартиру они купили без ипотеки, что, конечно же, очень их радует с мужем.

«Беременные» снимки экс-участницы «Дома-2» Александры Артемовой «взорвали» Интернет


«Мы получили ключи от своей квартиры. У нас теперь своя квартира. Двухкомнатная квартира в очень хорошем жилом комплексе. Без отделки, на 12 этаже с видом на детскую площадку, детский садик и церковь. Без ипотеки. По-настоящему прочувствовали радость только после подписания акта. До этого мне казалось, что я пришла в паспортный стол. Нервничала чего-то, волновалась. Такое у нас не каждый год. Вот честно, не верю до конца, что у нас свое гнездо», - разоткровенничалась с подписчиками экс-звезда «Дома-2».


 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:22

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