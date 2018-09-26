Официальные снимки флагмана Google Pixel 3 XL попали в Сеть до анонса

В течении некоторого времени в Сети все чаще появляются фото смартфонов Pixel. Данные изображения достаточно хорошо продемонстрировали внешний вид модели. На правой границе корпуса располагается мятная кнопка отключения. В верхней части смартфона располагается довольно большой вырез, напоминающий стиль iPhone. Нижняя часть монитора также относительно широкая. Задняя панель устройства располагает на себе камеру со вспышкой и сканер отпечатков пальцев.Интерфейс устройства, судя по всему, подвергся определенным изменениям, в том числе наблюдаются перемены в функционале камеры и в голосовом помощнике. Анонс устройства запланирован на 9 октября. Также на фото видно, что смартфон будет довольно внушительных размеров.