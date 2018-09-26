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Официальные снимки флагмана Google Pixel 3 XL попали в Сеть до анонса

Пользователь Twitter Ишан Агарвал слил в Сеть фото нового смартфона Google Pixel 3 XL. Официальный анонс устройства еще не состоялся, в связи с чем на изображениях демонстрируется лишь версия устройства с белым корпусом.

Официальные снимки флагмана Google Pixel 3 XL попали в Сеть до анонса


В течении некоторого времени в Сети все чаще появляются фото смартфонов Pixel. Данные изображения достаточно хорошо продемонстрировали внешний вид модели. На правой границе корпуса располагается мятная кнопка отключения. В верхней части смартфона располагается довольно большой вырез, напоминающий стиль iPhone. Нижняя часть монитора также относительно широкая. Задняя панель устройства располагает на себе камеру со вспышкой и сканер отпечатков пальцев.

Интерфейс устройства, судя по всему, подвергся определенным изменениям, в том числе наблюдаются перемены в функционале камеры и в голосовом помощнике. Анонс устройства запланирован на 9 октября. Также на фото видно, что смартфон будет довольно внушительных размеров.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 05:21

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