Вера Брежнева в Милане блеснула на подиуме в эфектном наряде
На днях Вера Брежнева попробовала себя в новом амплуа, перевоплотившись в модель. Популярная российская певица посетила неделю моды в Милане, где появилась на подиуме в эффектном наряде от Philipp Plein.
Немецкий кутюрье нарядил Веру Брежневу в обтягивающие штаны чёрного цвета и полупрозрачное боди со стразами, которое практически не оставило места для фантазий. В этом эффектном наряде артистка продефилировала перед восхищённой европейской публикой, а также на своей странице в Instagram она обнародовала видеоотчёт.
Кроме того в социальной сети певицы появилась фотография в этом соблазнительном и несколько агрессивном образе. Подписчики оценили по достоинству эротизм и красоту 36-летней Веры Брежневой, которая показала себя с неожиданной стороны и сумела приятно удивить своих поклонников.
Немецкий кутюрье нарядил Веру Брежневу в обтягивающие штаны чёрного цвета и полупрозрачное боди со стразами, которое практически не оставило места для фантазий. В этом эффектном наряде артистка продефилировала перед восхищённой европейской публикой, а также на своей странице в Instagram она обнародовала видеоотчёт.
Кроме того в социальной сети певицы появилась фотография в этом соблазнительном и несколько агрессивном образе. Подписчики оценили по достоинству эротизм и красоту 36-летней Веры Брежневой, которая показала себя с неожиданной стороны и сумела приятно удивить своих поклонников.
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What a night it was with @philipppleinofficial !! Thank you @philippplein for having me at your fashion show, you rock!!! Totally #pleined 💥 В Милане на одну ночь, успеть посетить показ #philippplein в крутой атмосфере и в 💣 total look - #PhilippPlein 👏👏👏 #mfw2018 #mfw 📽 by @alexdanifotografo
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:47