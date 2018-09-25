Вера Брежнева в Милане блеснула на подиуме в эфектном наряде

Немецкий кутюрье нарядил Веру Брежневу в обтягивающие штаны чёрного цвета и полупрозрачное боди со стразами, которое практически не оставило места для фантазий. В этом эффектном наряде артистка продефилировала перед восхищённой европейской публикой, а также на своей странице в Instagram она обнародовала видеоотчёт.Кроме того в социальной сети певицы появилась фотография в этом соблазнительном и несколько агрессивном образе. Подписчики оценили по достоинству эротизм и красоту 36-летней Веры Брежневой, которая показала себя с неожиданной стороны и сумела приятно удивить своих поклонников.