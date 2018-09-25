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Вера Брежнева в Милане блеснула на подиуме в эфектном наряде

На днях Вера Брежнева попробовала себя в новом амплуа, перевоплотившись в модель. Популярная российская певица посетила неделю моды в Милане, где появилась на подиуме в эффектном наряде от Philipp Plein.

Вера Брежнева в Милане блеснула на подиуме в эфектном наряде


Немецкий кутюрье нарядил Веру Брежневу в обтягивающие штаны чёрного цвета и полупрозрачное боди со стразами, которое практически не оставило места для фантазий. В этом эффектном наряде артистка продефилировала перед восхищённой европейской публикой, а также на своей странице в Instagram она обнародовала видеоотчёт.

Кроме того в социальной сети певицы появилась фотография в этом соблазнительном и несколько агрессивном образе. Подписчики оценили по достоинству эротизм и красоту 36-летней Веры Брежневой, которая показала себя с неожиданной стороны и сумела приятно удивить своих поклонников.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:47

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