Скандальный блогер Лена Миро назвала Ксению Собчак плохой матерью

«Мать-то из Ксении - как из г…а пуля. И этот очевидный факт, который я не озвучила, порвал куриц. Мне посыпались письма - обожаю их. «Родила - сидеть без социализации и коммуникации? Да что такого, если на третий день после родов Собчак сбежала на презентацию?! Это не делает из неё плохой матери!» - если кратко, то вот вам содержание десятков сообщений, которые обрушились на меня», - написала Миро.

«Мать для ребёнка — это не про деньги и не про нянек. Мать - это человек, который находится рядом. Кормит, греет, оберегает. Не спит ночами, измеряя ребёнку температуру, если он заболеет. И да, если уж родила, сидит дома. Кормит грудью. Меняет подгузники. Просыпается три раза ночью и днём, спит урывками. Это называется материнство, и никто не обещал, что будет легко», - подытожила Лена, явно дав понять, что у Ксении по всем вышеперечисленным пунктам стоит прочерк.

К их числу можно смело отнести скандально известную блогершу Лену Миро, которая славится тем, что высказывает свое мнение по поводу острых тем, обсуждаемых в отечественном шоу-бизнесе.В своем микроблоге девушка заявила, что Ксения очень плохая мать и объяснила свою позицию.Ей интересно, что тогда делает мать плохой, если побег от собственного ребенка не считается. По ее мнению, поступок Собчак - родить сына, а на третий день отдать его в руки няням, чтоб отправиться на презентацию - не делает ее образцовой.