АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили масштабное древнее здание в Египте
EUR 77.68 USD 66.16
Курс валют на 25.09.2018

Скандальный блогер Лена Миро назвала Ксению Собчак плохой матерью

Несколько дней назад публика узнала о том, что слухи о второй беременности бывшей ведущей телепроекта «Дом-2», а ныне политического деятеля Ксении Собчак подтвердились. Многие поклонники обрадовались за свою любимицу, однако были и те, кто этой новости был совсем не рад.

Скандальный блогер Лена Миро назвала Ксению Собчак плохой матерью


К их числу можно смело отнести скандально известную блогершу Лену Миро, которая славится тем, что высказывает свое мнение по поводу острых тем, обсуждаемых в отечественном шоу-бизнесе.

В своем микроблоге девушка заявила, что Ксения очень плохая мать и объяснила свою позицию.

«Мать-то из Ксении - как из г…а пуля. И этот очевидный факт, который я не озвучила, порвал куриц. Мне посыпались письма - обожаю их. «Родила - сидеть без социализации и коммуникации? Да что такого, если на третий день после родов Собчак сбежала на презентацию?! Это не делает из неё плохой матери!» - если кратко, то вот вам содержание десятков сообщений, которые обрушились на меня», - написала Миро.


Скандальный блогер Лена Миро назвала Ксению Собчак плохой матерью


Ей интересно, что тогда делает мать плохой, если побег от собственного ребенка не считается. По ее мнению, поступок Собчак - родить сына, а на третий день отдать его в руки няням, чтоб отправиться на презентацию - не делает ее образцовой.

«Мать для ребёнка — это не про деньги и не про нянек. Мать - это человек, который находится рядом. Кормит, греет, оберегает. Не спит ночами, измеряя ребёнку температуру, если он заболеет. И да, если уж родила, сидит дома. Кормит грудью. Меняет подгузники. Просыпается три раза ночью и днём, спит урывками. Это называется материнство, и никто не обещал, что будет легко», - подытожила Лена, явно дав понять, что у Ксении по всем вышеперечисленным пунктам стоит прочерк.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple iPhone XS Max в тесте AnTuTu установил
По мнению публики, новый избранник Виктории Бони
«Беременные» снимки экс-участницы «Дома-2»
Ученые: Земляне находятся на нулевом уровне
В Красноярском крае мужчина избил и искусал 3-х
Скандальный блогер Лена Миро назвала Ксению
В гипермаркете Санкт-Петербурга посетителю
Vesta Sport может стать самым дорогим авто
Археологи обнаружили масштабное древнее здание в
Репутация салонов красоты Ксении Бородиной
После «похорон» пожилой супруги Гоген Солнцев
В Ростове-на-Дону в многоэтажном доме загорелся
Смартфон Honor V10 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти
Беременная Мария Порошина после развода не
Skoda рассекретила интерьер кроссовера Skoda
В Сети появились фото, доказывающие, что на
Уфологи: На дне Байкала обитают пришельцы с Нибиру
Аналитик: Для Apple флеш-память является самой
Прямоугольный НЛО замечен в небе Иллинойса
Олег Газманов поделился "парадоксальным способом"
Никита Кузнецов заявил, что Ольга Бузова стала
Учёные выяснили, как человек воспринимает
Skoda покажет свои новинки на Парижском автосалоне
Вышла исправленная версия последнего обновления
Поломка магнитолы стала причиной возврата нового
Викторию Лопыреву поздравили с беременностью
Ирина Пинчук скопировала имидж у Елены Хроминой
GAC собирается презентовать новую версию
Основатели социальной сети Instagram подали в
В Ижевске пьяный врач изнасиловал пациентку после
Просмотреть все новости